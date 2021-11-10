我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

紐森神隱2周缺席氣候峰會 被爆赴大亨婚禮、帶兒討糖

記者丁曙／綜合報導
加州州長紐森最近一次公開演講要求加州中小學生接種疫苗。（州長辦公室）
加州州長紐森最近一次公開演講要求加州中小學生接種疫苗。（州長辦公室）

加州州長辦公室8日晚宣布，州長紐森（Gavin Newsom）將參加9日由「加州前進學會」（California Forward）主辦的 2021年加州經濟峰會（2021 California Economic Summit），強調該州正在從大流行中恢復，並努力為加州社區重建更公平、可持續和有彈性的經濟。這是紐森神隱兩周後首次公開露面，但有媒體披露，在此期間紐森出席了一位石油大亨女繼承人的婚禮，以及參加了他的孩子萬聖節活動，引發不少批評。

紐森原定11月初率領加州代表團，遠赴歐洲蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）市，參加聯合國氣候變化峰會。這趟行程據悉已籌畫多時，但是10月29日州長辦公室突然宣布，「出於家庭義務」（due to family obligations），紐森將不再率領加州代表團參加聯合國氣候峰會，改由副州長Eleni Kounalakis帶領加州代表團出席。但紐森仍將以虛擬方式參與峰會，「專注於加州具有里程碑意義的氣候變化政策」。

然而，州長10月27日在奧克蘭接受了新冠（COVID-19）加強針後，第二天開始缺席公開活動，一直脫離公眾視線，包括國會眾議院11月5日（上周五）晚通過一項1.2萬億元的兩黨基礎設施法案。紐森僅發表書面聲明叫好，也沒有公開出面，引發外界諸多議論。儘管新聞媒體一再詢問，但州長辦公室在過去兩周沒有提供任何細節。

此後，紐森受到COVID-19疫苗批評者的質疑，猜測他有不良反應。例如，共和黨籍加州參議員梅倫德斯（Melissa Melendez）8日在推特上發文，「州長紐森一再保證疫苗是安全的。鑑於有關他失踪時間（在施打疫苗加強針後）的謠言，我希望他很快出現解釋缺席原因，我希望他是健康的。」梅倫德斯是極少數拒絕透露自己是否接種疫苗的加州立法者之一。

但是，據福克斯FOX新聞台報導，在一周多沒有公開露面後，州長6日（上周六）出席由眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）主持的一位石油大亨女繼承人的婚禮，引發了進一步的批評。此外，9日紐森首次露面在加州經濟峰會上表示，他取消出席聯合國氣候峰會行程，改去參與他孩子們的「不給糖就搗蛋」的萬聖節活動，以此減輕身為父親的內疚，他解釋「我別無選擇」。

而紐森的太太詹妮弗(Jennifer Siebel Newsom)曾在11月7日（周日）的一條推文中，抨擊針對她丈夫的批評者，她告訴他們「停止仇恨」。她在推文中寫道，「可笑的是，某些人不明真相。當別人取消某項活動時，也許他們仍然在辦公室工作；也許在空閒時間與家人、孩子參加體育活動，或與妻子外出用餐。請停止仇恨，讓別人擁有自己的生活。」

加州 紐森 疫苗

上一則

南加乾旱進入緊急狀態 大都會水區籲節水

下一則

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

延伸閱讀

南加乾旱加重 大都會水局宣布採取措施節水

南加乾旱加重 大都會水局宣布採取措施節水
舊金山罷免地檢長選舉 2022年6月7日舉行

舊金山罷免地檢長選舉 2022年6月7日舉行
加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑

加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑
加州學生免戴口罩聲浪起 紐森：須看接種率決定

加州學生免戴口罩聲浪起 紐森：須看接種率決定
提高罷免的門檻 勢在必行

提高罷免的門檻 勢在必行
加州州長紐森專欄：選擇不接種疫苗是將他人置於危險之中！

加州州長紐森專欄：選擇不接種疫苗是將他人置於危險之中！

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排