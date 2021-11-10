紐森神隱2周缺席氣候峰會 被爆赴大亨婚禮、帶兒討糖

加州州長紐森最近一次公開演講要求加州中小學生接種疫苗。（州長辦公室）

加州 州長辦公室8日晚宣布，州長紐森 （Gavin Newsom）將參加9日由「加州前進學會」（California Forward）主辦的 2021年加州經濟峰會（2021 California Economic Summit），強調該州正在從大流行中恢復，並努力為加州社區重建更公平、可持續和有彈性的經濟。這是紐森神隱兩周後首次公開露面，但有媒體披露，在此期間紐森出席了一位石油大亨女繼承人的婚禮，以及參加了他的孩子萬聖節活動，引發不少批評。

紐森原定11月初率領加州代表團，遠赴歐洲蘇格蘭的格拉斯哥（Glasgow）市，參加聯合國氣候變化峰會。這趟行程據悉已籌畫多時，但是10月29日州長辦公室突然宣布，「出於家庭義務」（due to family obligations），紐森將不再率領加州代表團參加聯合國氣候峰會，改由副州長Eleni Kounalakis帶領加州代表團出席。但紐森仍將以虛擬方式參與峰會，「專注於加州具有里程碑意義的氣候變化政策」。

然而，州長10月27日在奧克蘭接受了新冠（COVID-19）加強針後，第二天開始缺席公開活動，一直脫離公眾視線，包括國會眾議院11月5日（上周五）晚通過一項1.2萬億元的兩黨基礎設施法案。紐森僅發表書面聲明叫好，也沒有公開出面，引發外界諸多議論。儘管新聞媒體一再詢問，但州長辦公室在過去兩周沒有提供任何細節。

此後，紐森受到COVID-19疫苗 批評者的質疑，猜測他有不良反應。例如，共和黨籍加州參議員梅倫德斯（Melissa Melendez）8日在推特上發文，「州長紐森一再保證疫苗是安全的。鑑於有關他失踪時間（在施打疫苗加強針後）的謠言，我希望他很快出現解釋缺席原因，我希望他是健康的。」梅倫德斯是極少數拒絕透露自己是否接種疫苗的加州立法者之一。

但是，據福克斯FOX新聞台報導，在一周多沒有公開露面後，州長6日（上周六）出席由眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）主持的一位石油大亨女繼承人的婚禮，引發了進一步的批評。此外，9日紐森首次露面在加州經濟峰會上表示，他取消出席聯合國氣候峰會行程，改去參與他孩子們的「不給糖就搗蛋」的萬聖節活動，以此減輕身為父親的內疚，他解釋「我別無選擇」。

而紐森的太太詹妮弗(Jennifer Siebel Newsom)曾在11月7日（周日）的一條推文中，抨擊針對她丈夫的批評者，她告訴他們「停止仇恨」。她在推文中寫道，「可笑的是，某些人不明真相。當別人取消某項活動時，也許他們仍然在辦公室工作；也許在空閒時間與家人、孩子參加體育活動，或與妻子外出用餐。請停止仇恨，讓別人擁有自己的生活。」