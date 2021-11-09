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詐賣治癌藥牟利161萬 華裔醫師26重罪成立

記者邵敏／綜合報導
銷售未批准的治癌藥物，華裔醫師廖學時獲利161萬，26項重罪被判成立，面臨重刑。圖為他設在西柯汶那市的診所。(Google街景圖)
銷售未批准的治癌藥物，華裔醫師廖學時獲利161萬，26項重罪被判成立，面臨重刑。圖為他設在西柯汶那市的診所。(Google街景圖)

聯邦檢察官辦公室近日宣布，住在橙縣富樂頓市的華裔醫師廖學時（Benedict Liao）在六年期間，以欺詐手段銷售未經批准的癌症治療藥物，共牟取超過161萬元非法收入，他被指控的26項重罪，11月2日陪審團裁定均成立，最高恐面臨197年監禁。該案已訂2022年2月14日舉行量刑聽證會。

81歲的廖學時來自台灣，又名Wada Masao和Masao A. Wada，他的26項重罪指控包括7項電匯欺詐、11項銷售貼錯標籤的藥物、八項銷售未經批准的新藥。根據廖學時在為期五天審判中提供的證據，他經營一家名為Oeyama-Moto的癌症研究基金會，該基金會在蒙特利公園市（Monterey Park）、西柯汶那市（West Covina）設有辦事處。

廖學時於2011年和2012年曾向聯邦食品暨藥物管理局（FDA）提交一份研究新藥 (IND) 的申請，計畫從事一種名為Allesgen的產品臨床試驗，他告訴FDA並在宣傳材料中表示，此藥旨在治療多種癌症。 FDA收到申請後兩次通知廖學時，由於提交材料的缺陷，Allesgen的申請已被完全在臨床被擱置。

FDA要求對該藥物貼上特定標籤，說明它是「用於研究的新藥，受聯邦限制」，廖學時也曾向FDA表示自己會黏貼這種標籤，可事實上，他生產了藥物，卻在瓶身上標記 「營養補充物 」（supplement） ，並添加一個標籤，稱其 「不是一種藥物，未經FDA評估，不能用於治療任何疾病。」

從2012年7月到2018年1月的六年裡，廖學時以每瓶2000元的價格，銷售Allesgen給各州和國外的客戶，他至少獲得總計約161萬5000元的收入。

陪審團認為，廖學時沒有告知對方，這是一種未獲批准的癌症治療藥物，禁止銷售，並可能會產生不可預測且嚴重的副作用。幾名 Allesgen買家在審判期間作證，表示他們並不知道這些信息。

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