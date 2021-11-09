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反洛杉磯市府疫苗令 數千公務員上街示威

記者楊青／綜合報導
一些示威人士在8日的消防員、警員和政府人員集會中，高舉「FXXX Biden」的大旗，表達對總統下令强行要求政府部門工作人員接種新冠疫苗的不滿。（李若提供）
一些示威人士在8日的消防員、警員和政府人員集會中，高舉「FXXX Biden」的大旗，表達對總統下令强行要求政府部門工作人員接種新冠疫苗的不滿。（李若提供）

數千民眾8日聚集在洛杉磯市政廳廣場外，抗議聯邦和洛杉磯市政府要求所有政府工作人員，在12月18日之前接種新冠疫苗。與以往的大型集會和抗議示威行動不同，洛杉磯市「消防員為自由」組織，發動當天集會抗議行動，得到大批消防員、警員、教師、電力工人、環衛工人和市府雇員支持。

上午9時開始，有數百人匯集在洛杉磯市府前廣場，不到中午，集會人士迅速增加到數千人。許多人高舉美國國旗和「停止強制命令（stop the mandate）」的標語，一些示威人士甚至高舉「FXXX Biden」的大旗，表達對總統下令强行要求政府部門員工接種新冠疫苗的不滿。

洛杉磯市警局退休警探Moses Castillo在當天的集會人群中，他表示，之所以參加示威集會，是希望給予執法人員和醫護人員支持。他並不是反對接種新冠疫苗，而是反對聯邦和洛杉磯市政府，使用强制手段要求大家接種疫苗。

數千民眾從周一上午開始數小時聚集在洛杉磯市政廳外，抗議聯邦和洛杉磯市政府要求所有...
數千民眾從周一上午開始數小時聚集在洛杉磯市政廳外，抗議聯邦和洛杉磯市政府要求所有城市工作人員，在12月18日之前接種新冠疫苗。（KTLA）

「消防員為自由」組織召集人約翰諾克斯認為，政府强制接種疫苗，違反美國憲法。政府强制民眾的行為早在1937年已經結束，强制政府員工接種疫苗，是政府的過度濫權，政府沒有權力告訴大家，在醫療保健方面做了什麼，或要求把什麼放進身體。參加當天集會的示威者在現場散發傳單，呼籲大家公開反對地方法規和聯邦法規。

拜登政府上周宣布，在擁有100名或更多員工的公司工作的美國人，需要在1月4日之前全面接種疫苗，或者每周接受病毒檢測。洛杉磯市長賈西堤（Eric Garcetti）警告，在今年12月18日之前，沒有接種疫苗的市府雇員，「應該準備失業」。

洛杉磯市議會今年8月通過一項法令，要求所有城市雇員全面接種新冠疫苗，除非他們因醫療或宗教原因獲得豁免。洛杉磯市的最後期限最初定於較早的日期，但因反對聲浪高而延期到12月18日，以便讓未接種疫苗的工人有更多時間遵守。

洛杉磯市消防員工會上周表示明確提出反對意見，認為應該允許消防員對是否接種疫苗做出選擇。洛市聯合消防員主席Freddy Escobar警告說，洛市消防局已經面臨人員短缺的問題，如果雙方僵持，消防員因堅持不接種而遭到處罰或開除，人員短缺問題將更加惡化。

疫苗 洛杉磯 美國

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