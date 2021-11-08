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洛杉磯馬拉松 1.3萬全球選手跑出疫情陰影

記者李雪／綜合報導
組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marathon臉書）
組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marathon臉書）

第36屆洛杉磯馬拉松比賽7日舉行，兩年前曾在最後200碼中被超越的肯亞(Kenya)選手John Korir勇奪男子冠軍。威爾斯(Wales)選手Natasha Cockram獲女子冠軍。

組織者估計活動有超過1萬3000名跑者，來自50個國家、50個州的跑者。比賽從道奇體育場出發，穿過洛杉磯市中心、迴聲公園、好萊塢、西好萊塢、比佛利山、世紀城、西木市和Brentwood然後再穿過西木市返回世紀城。當日比賽條件理想，天空陰雲密布，溫度為華氏60多度。成千上萬選手和觀眾齊聚洛城，也象徵南加州從新冠疫情中重獲新生。 

Korir在2小時12分47秒內完成了26哩385碼全程，他的肯亞同胞Edwin Kimutai以2:18:01獲得第二名，而厄立特里亞（Eritrea）選手Amanuel Mesel以2:18:17獲第三名。

Korir曾在2019年的比賽中獲得第二名，落後肯亞同胞 Elisha Barno僅6.75秒。Korir的哥哥Wesley Korir則是2009年和2010年洛杉磯馬拉松冠軍。自1999年以來，除了2011年、2014年和2020年由埃塞俄比亞選手贏得男子冠軍外，肯亞選手每年都贏得男子冠軍。而美國選手上一次奪冠已是在1994年。

女子冠軍Cockram的非正式完賽時間為2:33:16，第二名的肯亞選手Antonia Kwambai則用了2:37:35。俄羅斯選手Nina Zarina以2:37:36 獲得第三名。Cockram是過去12屆比賽中第三位獲勝的非洲女性，前兩次獲勝的都是一名前蘇聯選手。而美國選手上一次贏得女子比賽是在1994年。

男女冠軍各獲得6000元，亞軍各獲得2500元，第三名各獲得1500元。

這是洛市首次使用「從球場到星光」（Stadium to the Stars）路線，Brentwood位於路線最西端，然後跑者折返，終點是世紀城的星光大道。比賽於2010年至2020年都是從道奇體育場出發，終點是聖塔蒙尼卡碼頭附近的「從球場到海邊」（Stadium to the Sea）路線。而做出改變，是因為聖塔蒙尼卡市給2021年以及未來的馬拉松報價費用急遽增加，比賽組織方不得不宣布切換路線。

組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marat...
組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marathon臉書）
組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marat...
組織者估計活動有超過1萬3000名跑者。（取自Los Angeles Marathon臉書）
肯尼亞選手John Korir勇奪男子冠軍，威爾士選手Natasha Cockr...
肯尼亞選手John Korir勇奪男子冠軍，威爾士選手Natasha Cockram獲女子冠軍。（Los Angeles Marathon臉書）
Korir曾在2019年的比賽獲得第二名，今年勇奪冠軍。（Los Angeles...
Korir曾在2019年的比賽獲得第二名，今年勇奪冠軍。（Los Angeles Marathon臉書）

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