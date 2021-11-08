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體育博彩合法化 加州明年4項公投

編譯組／綜合報導
加州恐在2022年11月選票上，出現多個博弈相關提案。（美聯社）
加州恐在2022年11月選票上，出現多個博弈相關提案。（美聯社）

加州歷史上，選民曾在1984、1988和2000年，批准與博弈相關的憲法修正案。2022年11月，加州選民可能會在選票上，看到數個博弈相關提案，包括是否將加州職業和大學體育博彩合法化等，此舉恐掀起爭奪博弈產業控制權的政治鬥爭。其中線上博彩的商機最龐大，競爭也最劇烈。

洛杉磯時報報導，Eilers & Krejcik Gaming合夥人格羅夫（Chris Grove）表示，若加州與其他批准體育博彩的各州保持一致，預計加州零售和線上體育博彩市場年收入，將超過30億元。

資深政治觀察家認為，2022年博弈戰爭，涉及加州原住民部落經營65家賭場，和加州歷史悠久的紙牌俱樂部（card clubs）之間長達20多年的角力。後者包括86個不同城市，許多位於南加州。

紙牌俱樂部不僅只提供部落賭場中，一小部分的遊戲，他們通常支付的款項來自其他玩家下注。而部落賭場則擁有老虎機使用權，老虎機是任何賭場設施的最大獲利來源。

雙方間長達20年停戰協議已遭破壞，最引人矚目的是2004年失敗的選舉提案，該案由紙牌舉樂部和賽馬團體支持，目的是希望在老虎機上分一杯羹。

自2018年以來，博弈產業緊張局勢不斷，當時聯邦最高法院否決一項旨在阻止各州建立新體育博彩的聯邦法律。加州立法者也出現分歧。在此期間，33個州或啟動體育博彩，或批准相關計畫。而加州任何新的合法博弈法案，都需選民批准憲法修正案。

然而，新冠肺炎可能扼殺這一努力。2020年初夏，加州最成功的三個博彩部落，全力推進自己的選舉提案，並於2022年11月8日投票中放入選票，將允許在部落賭場和賽馬場進行體育博彩，這些業務的70%稅款，專門用於加州各種通用基金預算。

但該提案並未解決不斷增長的線上體育博彩領域。今年8月，加州在三個設有紙牌室的城市官員，提交一項針對現場和線上體育投注的選舉提案，在可以下注的地點增加紙牌室，所產生的收入，大部分用於住房、教育和心理健康等。

就在城市支持的提案公布幾天後，包括線上營運商DraftKings在內的主導遊戲公司，提交一項2022年獨立的選舉提案，與加州博彩公司合作，將線上體育博彩合法化。

該提案支持者，已將1億元存入競選帳戶，並制定他們的計畫，替無家可歸者和心理健康服務提供資金。他們的提案，也於11月4日收到州政府的正式名稱和摘要。

而幾天前，有消息稱第四項體育博彩相關提案可能出現。該提案將替部落提供經營面對面和線上博彩專有權，部分經費提供無家可歸者和心理健康資助。

這四項提案中，有三項提案需通過收集選民簽名，才有資格放上選票。

調查稱，影響最深遠可能是線上博彩產業推出的提案。Grove估計，加州75%的潛在市場來自線上博彩，「若加州同時授權線上和零售體育博彩，該州將很快成為全美最大的單一市場。」

加州 心理健康 原住民

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