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中國豪賭客 賭場進出1億現金

編譯組／綜合報導
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

來自中國的豪賭客，八個月內在洛杉磯的賭場下注，進出1億美元現金賭資，結果被聯邦探員盯上。 位於洛杉磯縣貝爾花園市（Bell Gardens）的華資龍鳳大賭場（Bicycle Hotel & Casiino）為解決涉嫌違反「銀行保密法」（Bank Secrecy Act，BSA）反洗錢規定調查，同意支付50萬元給聯邦政府，並接受更嚴格的審查和報告，防止未來再次觸犯聯邦法。

根據與洛杉磯聯邦檢察長辦公室簽訂不起訴協議（NPA），該賭場承認，2016年一名中國「豪賭客」在八個月內，用行李袋裝著鉅額現金大筆下注，進出資金高達1億元賭資。

協議稱，該中國賭客那段時間，在賭場貴賓室豪賭約100次，玩著高限額百家樂，有時從帳戶提款，有時會用行李袋裝滿現金下注。協議中還紀錄該賭客「馬拉松式」長時間下注，如他在下午2時45分左右，從帳戶中提取200萬元，在貴賓室內玩到第二天凌晨1時20分。

此外，豪賭客依靠助理，代表他進行超過1億元的現金交易。龍鳳大賭場在協議中承認，至少從2016年1月7日到2016年7月17日，以助理名義不正當提交貨幣市場交易報告。

在此期間，賭場也未能替在賭場進行數百萬現金交易的外國人，正確提交報告的責任，也就是遵守阻止洗錢的銀行保密法，提交貨幣交易報告（Currency Transaction Reports，CTRs）或賭場可疑活動報告（Suspicious Activity Reports for Casinos，SARCS）。

根據銀行保密法，像龍鳳這樣的賭場，需實施和維護與防止犯罪份子利用賭場洗錢產生大量現金的計畫。例如，賭場需紀錄並向政府報告，任何一名賭客在24小時內涉及超過1萬元現金的交易詳情。該法還要求賭場提交紀錄可疑活動報告。

根據事實陳述，龍鳳大賭場工作人員於2016年7月通知賭場高管，未能以豪客的名義提交貨幣交易報告或賭場可疑活動報告。

賭場事後採取各種補救措施，包括修改貨幣交易報告，表明現金交易是代表賭客進行，並根據其資金來源可疑性質，定期替賭客提交賭場可疑活動報告，同時建立一個由高管成員組成的反洗錢委員會，定期開會討論銀行保密法相關問題。

聯邦檢察官簽署NPA，肯定龍鳳大賭場為加強其在反洗錢計畫所做的努力，以及其承擔責任，在調查期間與當局合作，並同意支付50萬元。根據協議條款，這50萬元是該賭場從豪賭客各種賭注中獲得的收入。該賭場還需實施額外審查報告要求，以確保符合銀行保密法，包括第三方審計和定期向聯邦檢察官辦公室報告等。

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