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全美最嚴疫苗證明令 洛市8日生效 商家憂喜參半

洛杉磯訊
拒絕接種疫苗成為今年裁員的第十大理由。(美聯社)
拒絕接種疫苗成為今年裁員的第十大理由。(美聯社)

洛杉磯市近日通過一項全國最嚴格的疫苗規定，措施於11月8日(周一)生效，要求每個人進入如餐館、購物中心、劇院、美髮沙龍等各種公共場所時，需提供新冠疫苗完全接種證明。

ABC電視台報導，瑜伽工作室老闆David Gross在規定通過後，感到鬆了一口氣，這樣他不必單方面決定是否要求驗證客戶的疫苗接種情況。而一家陷入困境的美甲沙龍經理Lucila Vazquez則感到惶恐，她預計會失去顧客。

洛杉磯市是美國越來越多頒布嚴格規定的城市之一，包括舊金山和紐約市，要求人們出示疫苗接種證明才能進入各種類型的企業和場所。但作為美國人口第二大城市，洛杉磯市的「SafePassLA」規定範圍，比別的城市都更廣，覆蓋了更多類型的企業和其他室內場所，包括博物館和會議中心。

新增病例數從Delta變種病毒帶來8月峰值急劇下降後，最近又開始逐漸增加，當局開始實施該政策。去年此時正是疫情開始走向高峰的時候，到了今年1月最嚴重時，加州平均每天有500人因此死亡。洛杉磯成為加州疫區中央，醫院急診室被擠爆，救護車只能停在在外面等待床位空出。停屍房也已滿載，只能出動冷藏車分擔停屍空間。

但隨著疫苗面世以及加州和洛杉磯都積極採取行動接種疫苗，鮮明的場景上演了，許多公職人員拒絕接種疫苗。

為防範如1月疫情大屠殺類似的事件，洛杉磯市議會上個月以11票對兩票通過法令，要求12歲及以上的人必須接種疫苗才能進入室內公共場所，包括體育場館、博物館、水療中心、室內城市設施和其他地點。對於有宗教或醫療豁免接種疫苗的人，需在進入這些機構前72小時的陰性新冠檢測證明。沒有證明的客戶仍然可以使用戶外設施，並可短暫進入企業內使用洗手間，或領取餐飲訂單。

雖然該命令於11月8日生效，但市府官員表示要到11月29日才會真正開始執行，以便讓企業有時間進行調整。第一次違規將會被警告，但隨後的違規行為可能會被處以1000至5000元的罰款。

疫苗 洛杉磯 加州

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