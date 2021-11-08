我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

油價漲 今冬暖氣恐更貴 拜登可能動用戰備儲油

躲室內疫苗令 洛縣洛市未接種者鑽漏洞

本報記者／洛杉磯報導
洛縣從4日開始要求民眾去餐廳就餐要出示疫苗卡或陰性檢測證明。（本報記者／攝影）
洛縣從4日開始要求民眾去餐廳就餐要出示疫苗卡或陰性檢測證明。（本報記者／攝影）

洛杉磯縣市都實施更嚴格法規，要求進入室內公共場所的人們，需要提供疫苗接種證明或核酸陰性檢測的證明。那些沒有接種疫苗的人們未來可能舉步維艱，於是有人想出了一些鑽漏洞的「權宜之計」闖關，冒著違規的風險也不打疫苗，也不考慮是否可能傳染他人或被傳染。

洛縣從4日開始，要求民眾去餐廳等公共場所須出示疫苗卡或陰性檢測證明，但有些餐廳還不知道這項新規。餐廳業者林先生表示，他還不知道這件事，如要執行對於餐廳來說很麻煩，因為客人會嫌檢查疫苗卡麻煩不來吃飯，直接影響生意。但政府要求只能執行，如果客人不喜歡出示疫苗卡只能打包。

有些餐廳雖然執行，卻仍有漏洞可鑽。阿罕布拉市某餐廳門口，以往人們進去前是量體溫，4日開始改為檢查疫苗卡。有些客人沒帶卡只得離開，也有客人善於變通。有疫苗卡的同伴先進去，然後讓人幫忙把疫苗卡帶出來，給沒帶卡片或未接種的同伴，蒙混過關。

那些未打疫苗的人為進入室內場所，八仙過海各顯神通。在洛杉磯市一家博物館門口，檢查過疫苗卡的客人都會佩戴紫色手環，等他們從博物館出來時，門口會有人索要紫色手環，有人甚至願意出錢買。

之前還發生過，有人偽造疫苗卡坐飛機去夏威夷旅遊的事情，當時夏威夷要求旅客出發前必須上傳疫苗卡，於是就有人偽造假疫苗卡上傳被抓，面臨最高一年監禁和最多5000元的罰款。不過也有人拿著假疫苗卡去法國旅行，當地政府根本不管。

一名不願意透露姓名的民眾表示，疫苗卡表面看起來只是一張普通的白色卡片，其實暗藏玄機，很難偽造。比如卡片後面有很多字，顏色各有深淺，且字體也不完全一樣，外行人很容易出包。還有疫苗卡上CDC的Logo也和官方Logo有所不同，而且卡片兩面都是前後對稱的，普通打印機做不到。還有打針的時間不同，卡片細節處也有所不同。這些地方普通人分辨不出來，所以外面流傳的很多假疫苗卡，只要仔細查還是能查出來，只是有些地方檢查不嚴格罷了。

另外很多人是在藥房打疫苗，打針的人也不一定登記，很難證明沒有打疫苗。

目前洛縣衛生局認為，能作為接種疫苗的證明文件包括，白色的CDC疫苗接種紀錄卡、黃色的世界衛生組織疫苗卡、衛生保健提供者提供的疫苗接種文件、加州免疫登記處 (CAIR2) 疫苗接種紀錄、加州公共衛生局發布的數位疫苗接種紀錄、來自Healthvana、Carbon Health、CommonPass、CLEAR Health Pass 或 VaxYes等獲准公司的數字疫苗接種紀錄。人們還可在手機上，出示疫苗卡的複印件或照片。

疫苗 加州 檢測

上一則

全美最嚴疫苗證明令 洛市8日生效 商家憂喜參半

延伸閱讀

美放寬入境限制 旅客須完成接種 航空公司把關

美放寬入境限制 旅客須完成接種 航空公司把關
亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥

亞洲疫苗股慘跌 航空股飆漲 投資人看好輝瑞口服藥
洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡

洛市8日起進餐館、購物中心等 須出示疫苗卡
衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」

衛生局長捍衛強制施打決策 「國父也曾下令打天花疫苗」
防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗

防疫一起來…加州蒙特瑞水族館 海獺打疫苗
百人企業強制疫苗令 遭第五巡迴法院「暫時凍結」

百人企業強制疫苗令 遭第五巡迴法院「暫時凍結」

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回

誰囤晶片？美徵求半導體供應鏈意見 台廠交卷 韓未回