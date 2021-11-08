躲室內疫苗令 洛縣洛市未接種者鑽漏洞

洛縣從4日開始要求民眾去餐廳就餐要出示疫苗卡或陰性檢測證明。（本報記者／攝影）

洛杉磯縣市都實施更嚴格法規，要求進入室內公共場所的人們，需要提供疫苗 接種證明或核酸陰性檢測 的證明。那些沒有接種疫苗的人們未來可能舉步維艱，於是有人想出了一些鑽漏洞的「權宜之計」闖關，冒著違規的風險也不打疫苗，也不考慮是否可能傳染他人或被傳染。

洛縣從4日開始，要求民眾去餐廳等公共場所須出示疫苗卡或陰性檢測證明，但有些餐廳還不知道這項新規。餐廳業者林先生表示，他還不知道這件事，如要執行對於餐廳來說很麻煩，因為客人會嫌檢查疫苗卡麻煩不來吃飯，直接影響生意。但政府要求只能執行，如果客人不喜歡出示疫苗卡只能打包。

有些餐廳雖然執行，卻仍有漏洞可鑽。阿罕布拉市某餐廳門口，以往人們進去前是量體溫，4日開始改為檢查疫苗卡。有些客人沒帶卡只得離開，也有客人善於變通。有疫苗卡的同伴先進去，然後讓人幫忙把疫苗卡帶出來，給沒帶卡片或未接種的同伴，蒙混過關。

那些未打疫苗的人為進入室內場所，八仙過海各顯神通。在洛杉磯市一家博物館門口，檢查過疫苗卡的客人都會佩戴紫色手環，等他們從博物館出來時，門口會有人索要紫色手環，有人甚至願意出錢買。

之前還發生過，有人偽造疫苗卡坐飛機去夏威夷旅遊的事情，當時夏威夷要求旅客出發前必須上傳疫苗卡，於是就有人偽造假疫苗卡上傳被抓，面臨最高一年監禁和最多5000元的罰款。不過也有人拿著假疫苗卡去法國旅行，當地政府根本不管。

一名不願意透露姓名的民眾表示，疫苗卡表面看起來只是一張普通的白色卡片，其實暗藏玄機，很難偽造。比如卡片後面有很多字，顏色各有深淺，且字體也不完全一樣，外行人很容易出包。還有疫苗卡上CDC的Logo也和官方Logo有所不同，而且卡片兩面都是前後對稱的，普通打印機做不到。還有打針的時間不同，卡片細節處也有所不同。這些地方普通人分辨不出來，所以外面流傳的很多假疫苗卡，只要仔細查還是能查出來，只是有些地方檢查不嚴格罷了。

另外很多人是在藥房打疫苗，打針的人也不一定登記，很難證明沒有打疫苗。

目前洛縣衛生局認為，能作為接種疫苗的證明文件包括，白色的CDC疫苗接種紀錄卡、黃色的世界衛生組織疫苗卡、衛生保健提供者提供的疫苗接種文件、加州 免疫登記處 (CAIR2) 疫苗接種紀錄、加州公共衛生局發布的數位疫苗接種紀錄、來自Healthvana、Carbon Health、CommonPass、CLEAR Health Pass 或 VaxYes等獲准公司的數字疫苗接種紀錄。人們還可在手機上，出示疫苗卡的複印件或照片。