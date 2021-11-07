我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／微信不夠看 華人也擁抱主流社交媒體

政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

本報記者／洛杉磯報導

對於坊間一些治療新冠的處方藥和非處方藥大流行，藥劑專家警告民眾，不要相信坊間流傳所謂預防新冠的藥物，這些都沒有經過臨床證實，預防新冠最好的辦法依然是接種疫苗，如患上新冠，目前也有相關有效藥物治療。

藥劑學博士洪逸青表示，硫酸羥氯喹和伊維菌素，有民眾找他開這兩類藥，但是目前沒有相關證據證明其有效，只有一兩個臨床試驗在查伊維菌素是否有效，但現在結果還沒出來。目前實際應用於治療新冠的只有Regeneron的藥，及在新冠生病嚴重到住院時使用的Remdesivir。Regeneron的藥去年11月通過聯邦緊急使用授權（Emergency Use Authorization ，EUA），通常是在感染後的十天內使用，但這藥不是口服藥是打點滴使用，不能自行購買來預防。

他對坊間華人吃中藥指出，新冠是一個新的疾病，不能完全用古方來治療。至於一些維生素和非處方藥的保健品，也很難證明其效果。任何一種藥想要證明有效，必須要有臨床試驗來證明，不能道聽塗說。目前醫學界認為，只要今年這個冬季過去，疫情感染數字沒有提高，那疫情就基本結束了。除了接種疫苗，通過運動、生活規律和減少勞累和壓力，就能保持足夠的免疫力。而對於免疫系統有問題的人，還是要很小心，將來也許要接受第四針。

南加大流行病專家黃重德醫學博士表示，很多病大家都是亂吃藥，病急亂投醫，這不是科學的態度。尤其是華人社區，在朋友親戚之間傳播的一些說法，只能算作謠言，目前沒有科學證據證明其有效。對於醫生來說，用藥必須證明有效採用，沒有證明就不會使用。現在是科學時代， 萬一這些藥物有副作用，或者耽誤診斷就得不償失。有病就去找醫生，不要自行買藥，拿自己生命開玩笑。目前新冠最好預防的方法就是戴口罩、保持距離和打疫苗。

疫苗 疫情 華人

上一則

南加州加薪幅度年增6.5% 連續8季度高居全美榜首

下一則

華人抗疫亂買藥 網購被騙 還接假海關電話 差點再上當

延伸閱讀

舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針

舊金山65歲以上長者 僅2成打了新冠加強針
美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗

美國施打逾4億2944萬劑新冠疫苗
加州蒙特瑞水族館 為海獺接種疫苗

加州蒙特瑞水族館 為海獺接種疫苗
前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束
舊金山加大兒童醫院疫苗開打 家長積極

舊金山加大兒童醫院疫苗開打 家長積極
洛杉磯市祭最嚴疫苗令 室內皆須證明

洛杉磯市祭最嚴疫苗令 室內皆須證明

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20

超人氣

更多 >
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪
百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」