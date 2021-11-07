藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

對於坊間一些治療新冠的處方藥和非處方藥大流行，藥劑專家警告民眾，不要相信坊間流傳所謂預防新冠的藥物，這些都沒有經過臨床證實，預防新冠最好的辦法依然是接種疫苗 ，如患上新冠，目前也有相關有效藥物治療。

藥劑學博士洪逸青表示，硫酸羥氯喹和伊維菌素，有民眾找他開這兩類藥，但是目前沒有相關證據證明其有效，只有一兩個臨床試驗在查伊維菌素是否有效，但現在結果還沒出來。目前實際應用於治療新冠的只有Regeneron的藥，及在新冠生病嚴重到住院時使用的Remdesivir。Regeneron的藥去年11月通過聯邦緊急使用授權（Emergency Use Authorization ，EUA），通常是在感染後的十天內使用，但這藥不是口服藥是打點滴使用，不能自行購買來預防。

他對坊間華人 吃中藥指出，新冠是一個新的疾病，不能完全用古方來治療。至於一些維生素和非處方藥的保健品，也很難證明其效果。任何一種藥想要證明有效，必須要有臨床試驗來證明，不能道聽塗說。目前醫學界認為，只要今年這個冬季過去，疫情 感染數字沒有提高，那疫情就基本結束了。除了接種疫苗，通過運動、生活規律和減少勞累和壓力，就能保持足夠的免疫力。而對於免疫系統有問題的人，還是要很小心，將來也許要接受第四針。

南加大流行病專家黃重德醫學博士表示，很多病大家都是亂吃藥，病急亂投醫，這不是科學的態度。尤其是華人社區，在朋友親戚之間傳播的一些說法，只能算作謠言，目前沒有科學證據證明其有效。對於醫生來說，用藥必須證明有效採用，沒有證明就不會使用。現在是科學時代， 萬一這些藥物有副作用，或者耽誤診斷就得不償失。有病就去找醫生，不要自行買藥，拿自己生命開玩笑。目前新冠最好預防的方法就是戴口罩、保持距離和打疫苗。