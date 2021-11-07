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華人抗疫亂買藥 網購被騙 還接假海關電話 差點再上當

本報記者／洛杉磯報導
FDA網站提醒大家不要使用伊維菌素 (Ivermectin)來治療新冠。（FDA網站）
FDA網站提醒大家不要使用伊維菌素 (Ivermectin)來治療新冠。（FDA網站）

疫情下在華人社區有一些華人通過私下購買各種中西藥來抗新冠，導致某些藥物緊缺。近日並有華人民眾因私下在印度網上買藥被騙數百元，且還接到「假」海關電話說她非法走私藥物，差點被騙兩次。

天普市一名華人女性一周前在網絡上購買伊維菌素 (Ivermectin)；她說，這個藥聽說能預防新冠，但因為是處方藥，醫生都不給開。她在亞馬遜也買不到，就輾轉到印度的網站找到，花了200多元買到幾瓶，她覺得很幸運。還特別查看是否有貨物郵寄追踪號碼，結果有收到確認郵寄的電郵就安心了。結果，沒幾天，有自稱是海關的人打來的錄音電話，說她非法進口藥物，要趕緊回覆，否則會被抓坐牢。

幸好這名女性回覆前有詢問做警察的朋友，朋友告訴她，海關做事不會打電話，只會直接抓或者寄信。朋友幫她打電話回去發現是空號，她再去檢查貨物追踪碼發現貨物根本沒有寄出來。她醒悟自己被騙，且她的支付方是Paypal個人帳戶，根本無法要回錢。只能慨嘆人心歹毒，被騙買藥，還要假扮海關打電話再騙她一次。

其實自疫情以來，華人社區不少華人「藥神」通過各種渠道，購買所謂能治療和預防新冠的藥物。有的華人是每周花費百元吃中藥，據說是中國中醫老字號按照中國治療傷寒和疫症的古方來開的藥。還有的華人購買硫酸羥氯喹(hydroxychloroquine)或伊維菌素，前者因為川普曾經提到過，去年年初一度很流行。現在則流行的是伊維菌素，價格被炒到三倍，這兩者都是處方藥。

還有華人購買N-乙醯半胱氨酸（N-acetylcysteine），簡稱NAC。華人林小姐表示，聽說這個藥有排除重金屬的功效，吃這藥可預防疫苗副作用，身邊那些打了新冠疫苗的人會排出一種蛋白讓他們生病。這個藥以前一罐60顆只要20多元，現在60元也買不到。她跑了很多藥房買，買了一年份，買來每天給家人吃。另外聽說槲皮素（Quercetin）搭配維生素C、D3等也能預防新冠。

還有華人購買N-乙醯半胱氨酸（N-acetylcysteine），簡稱NAC，去...
還有華人購買N-乙醯半胱氨酸（N-acetylcysteine），簡稱NAC，去除體內重金屬。（讀者提供）

華人 疫情 中國

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藥劑學專家：防疫靠疫苗 有病看醫生 切忌亂買藥

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