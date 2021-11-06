招生舞弊案 前南加大體育主管認罪 檢方一大勝利

前南加州大學體育主管海諾5日認罪。（美聯社）

美國名校招生 舞弊案自2019年爆發至今，多數同謀都已定罪服刑，少數仍在負隅頑抗，其中包括南加州大學 （ USC）前任體育主管海諾（Donna Heinel）。不過，海諾在5日的遠距庭審中認罪，最高可處3年至4年有期徒刑，並繳回不法所得30萬元。但是全案仍待2022年3月正式宣判。

承審法官為波士頓聯邦地院的塔瓦尼 （Indira Talwani），她在開庭時詢問海諾，檢方指控與委任律師的陳述是否屬實，委任律師馬里諾（Nina Marino）先前已經承認確實竄改紀錄。但是面對法官質疑，海諾一開始還閃爍其詞，宣稱她只是把收到的資料「更新」到檔案哩，但後來發現是錯的，所以她…，但這時馬里諾打斷她，庭訊因此中斷，幾分鐘後，海諾終於認罪。

庭審記錄顯示，家長先是向南加大 匯款，然後有權處理經費的海諾從中牟利，總額高達130萬元。醜聞爆發後，校方在2019年開除了她。聯邦幹員在蒐證時明確錄到海諾與首謀辛格（William "Rick" Singer）的對話，當次的佣金為5萬元。洛杉磯時報指出，海諾是唯一涉案的南加州大學的教職員，因此她的認罪可說是檢方的一大勝利。

檢方自2019年展開「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）後，已經讓多位家長、校隊教練與相關人員認罪，包括承認向南加大行賄50萬元的夫妻檔設計師賈安努利（Mossimo Giannulli）與女星洛芙琳（Lori Loughlin）。但是，身為首謀的辛格與南加大的體育主管海諾卻一直不肯認罪。

檢方指控，海諾涉及多項不當招生的案件，包括謊稱賈安努利與洛芙琳的女兒是優秀的划艇艇長，以及更換一名學生的照片，以讓他看起來更像運動員，但事實上他根本不打美式足球。另外，海諾還曾竄改學生身高，讓他的資料上看起來更高。