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前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及沒閒著

本報記者／洛杉磯報導
有華人被中國父母囤貨的緊張情緒帶動，直接衝到超市去買買買。（本報記者／攝影）
有華人被中國父母囤貨的緊張情緒帶動，直接衝到超市去買買買。（本報記者／攝影）

中國大陸近日掀起囤貨潮，海外華人在中國的父母紛紛囤貨，各種生活用品堆滿車庫，而華人不僅成為幫助父母網購買買買的採購員，同時也被父母催促囤貨，讓人哭笑不得。

一華人網友日前在網上發帖表示，他父母家的車庫堆滿了各種蔬菜，還買了一個冷凍櫃裝了很多魚肉。父母把活蝦活魚直接冰凍，說是味道更好，還說得一本正經。他詢問大家有沒有類似的父母，覺得父母很誇張。

下面跟帖無數，有人表示，現在能買到這麼多，太幸福了！ 認為就算出於抗疫需要，也得多囤點。萬一小區有新冠確診案例給封了，至少短時間內吃喝不愁。尤其是把常用藥多開點，囤些維生素。還有人表示中國國內的朋友已經在談論應該囤帶殼的稻米，不容易壞，且小區打算集資買脫殼機了。

也有華人擔任起父母的網購採購員，華人秦先生說，父母年紀大了真的容易一驚一乍。為了安撫他們的情緒，他在一天之內幫爸媽囤好了米、油、水和抗生素，還想忽悠他們在陽台種菜，結果被父母拒絕。他覺得吃的囤兩週的量足夠了，再多就是浪費。

有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

林女士說，她家是北方人，每年北方過冬都會囤一些白菜，加上現在國內疫情嚴重，擔心小區被封，所以在網上幫父母買了各種土豆豆角和大蔥等物品。中國現在物價上漲比較厲害，不知道是季節性的還是通貨膨脹的問題，大蔥都成倍的漲，詢問店家說是因為今年雨水多，很多地方都澇，收成不好。所以現在買東西都是要快準狠，趁著雙11各種零券湊單，然後迅速下單，不然價格變動很快。

還有華人被父母帶偏也跟著囤貨，華人丁先生說，父母在中國囤貨也就算了，還讓他在美國也囤貨，說現在局勢不太平，疫情也可能更嚴重，多囤點食物總是沒錯的。逼著讓他去超市買水買米，還要拍照證明。他家去年囤的食物罐頭現在還沒消化完，真的很頭疼。

華人金小姐也被父母的緊張情緒帶動，直接衝到超市去買買買。她說，父母總擔心她沒東西吃，最近中國興起囤貨熱潮，天天在電話那頭讓她也多買點食物囤，還說加州天氣乾燥，多囤點米也不會壞。導致她一個人卻囤了三袋米，也不知道要吃到什麼時候。

有華人被中國父母囤貨的緊張情緒帶動，直接衝到超市去買買買。（本報記者／攝影）
有華人被中國父母囤貨的緊張情緒帶動，直接衝到超市去買買買。（本報記者／攝影）

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