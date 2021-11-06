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前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

物流擁擠怪象生 用冷櫃運襪子 買新櫃寄貨

記者李雪／洛杉磯報導
洛杉磯港口貨櫃碼頭大量積壓。（洛杉磯港）
洛杉磯港口貨櫃碼頭大量積壓。（洛杉磯港）

新冠肺炎疫情加上種種因素，造成全球供應鏈大亂而面臨崩潰。最為受苦的則是依靠貿易維生的小商家和消費者，不少商家都不得不設法解決，有資金的早早囤好貨；食品行業怕過期不敢運貨，而其他商家則用冷凍櫃運送時裝衣物；中國的出口商也無櫃可用，只好買新櫃繼續寄貨，結果造成美國港口進一步擁堵。

南加州港口出現貨櫃輪「塞船」情況，大量進口及出口貨物堵塞，衝擊美國最大海運貿易出入口的營運，導致物品價格飛漲及造成高通膨。儘管總統拜登下令要求洛杉磯港長堤港全天候運營，但南加海港外仍「船」滿為患，最多時共有157艘貨船在洛杉磯和長堤港外的海上排隊等待卸貨。11月1日更是開始徵收「集裝箱超額滯留費」。據稱，在進入美國所有貨運集裝箱中，有40%來自洛杉磯港和長堤港。

但凡能在這之前備好貨的商號，都有機會在購物季大銷。從事服裝貿易的華裔L女士為迎接年底的節假日購物季早早佈局，趕在之前就備好了存貨。她表示因為貨櫃昂貴且難訂，她甚至用冷凍櫃運送衣服、襪子等貨品。因為食品行業商家都不敢運送需要冷凍的食品類貨物，若是一旦擱置在港口外食物就會過期，因此有一些冷凍櫃可以給其他商家選用。

L女士氣憤稱物流像是「明著搶劫」，如果在中國訂櫃的時候是訂很貴的櫃子，到了洛杉磯就下船下的快。但若是在訂櫃子當下想省一點，訂了便宜的，就會卡三個星期都出不來，「這樣不是搶錢是什麼？而且還投訴無門，無人賠償的那種搶劫」。

她表示，整個物流系統像是環環相扣的搶錢法，「船公司、海關稅務和碼頭工都賺到飽飽的」，她說，「可憐了我們這些做生意和終端付錢買的客戶」。她說，雖然自己是提前布局，但這樣的做法也是要壓資金，有些人就會週轉不過來，等不了這麼久，「反正今年就是亂象叢生，再怎麼離譜都不奇怪了」。

而在中國從事出口業的熊先生則表示，想要賣貨到美國也很難，因為沒有集裝箱。他形容「現在看起來集裝箱都似一次性，運過去就回不來了」，所以現在乾脆都是直接買新箱子運過去，結果箱子更堆不下，「美國港口的箱子現在跟魔法陣似的」。

處理空箱最近也成為美國各港口的大問題，據悉有數以千計的額外空箱正從其他港口運往洛杉磯港，而港口卡車運輸協會指出，這些額外空箱只會增加本已緊張的運輸系統。

洛杉磯港 美國 長堤

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