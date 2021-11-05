中國部分疫苗放行 華人興奮可來美與親人團聚

美國政府將在11月8日起實施新的外國旅客入境措施，但是中美航班依然沒有增加的趨勢。（檔案圖）

美國 政府將在11月8日起實施新的外國旅客入境措施，歐洲與中國等原本遭限制入境的33國民眾，將大幅解禁，基本上只要完全接種美國的聯邦食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准的新冠疫苗 ，並出示疫苗接種證明，就能入境美國。對中國大陸民眾來說無疑是福音，尤其是那些等著和美國兒女相聚的中國父母。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)規畫，受FDA和WHO核可的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)、阿斯特捷利康(AZ)、中國國藥與中國科興等六種新冠疫苗，才適用美國入境新措施。俄羅斯的Sputnik V疫苗，和台灣自產疫苗高端並未取得WHO或FDA核准，均不在列。

這對接種中國國藥與中國科興的中國遊客顯然是入境福音，華人孫先生已給岳父母買好了機票，就等11月8日他們入境美國。他說，妻子懷孕一直希望父母能來探望，但是第三國隔離14天的政策對他們很不方便，現在解除限制終於能來美國一家團圓了。

但是新規雖然入境美國方便，但回中國依然要隔離至少14天以上，甚至更多，讓很多人慨嘆好進不好回。不過一些網友對中國何時開放限制也比較樂觀，一名網友表示，日昨新浪頭條張文宏說中國抗疫重心變了，從清零轉向到防重症降死亡率。最近這幾名準官方醫生和媒體的論調都很一致， 80%接種率，防重症不追求清零，估計明年初中國就能差不多解除隔離限制。

但新規定也有一些需要釐清的部分，機票業者嚴先生表示，新規自然大快人心，對中國遊客來說增加很多入境便利，減去第三國隔離14天的不便和經濟負擔，但也對一些人增加不便。比如中國留學生 和其配偶子女親屬，本來因為今年7月的新規可直接入境，但是現在的疫苗要求無疑讓他們必須接種疫苗才能入境。那些在中國接種了不被承認疫苗的人要怎麼辦？CDC雖然接受混打，但是必須兩種都是FDA或者WHO批准的疫苗。中國政府會允許民眾再自行接種其他疫苗嗎？混打疫苗是否會對身體造成不良反應呢？