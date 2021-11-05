我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

迎疫後各地旅客 LAX加速安檢通關準備好了

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場（LAX）1日表示，機場已做好歡迎世界各地旅客回歸的準備，同時呼籲旅客為避免8日後激增的人潮，提早出發，並使用機場相關的應用程式和項目來加速安檢和出入境手續。（LAX圖片）
洛杉磯國際機場（LAX）1日表示，機場已做好歡迎世界各地旅客回歸的準備，同時呼籲旅客為避免8日後激增的人潮，提早出發，並使用機場相關的應用程式和項目來加速安檢和出入境手續。（LAX圖片）

美國政府將在11月8日開放入境，洛杉磯國際機場LAX）表示，機場已做好歡迎世界各地旅客回歸的準備，同時呼籲旅客為避免8日後激增的人潮，提早出發，並使用機場相關的應用程式和項目來加速安檢和出入境手續。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 的首席執行官Justin Erbacci表示，機場11月8日將歡迎來自歐盟、英國和其他國家的外國遊客回來，他們完全接種了新冠疫苗。LAX準備以安全清潔的設施迎接世界各地旅客的回歸，並提供最新技術以加快出入境速度。LAX很高興並準備歡迎外國遊客，其中許多人將自2020年初以來首次前往美國。LAX迫不及待歡迎更多國際旅客回到洛杉磯，並繼續幫助確保所有客人安全旅行。

根據聯邦政府的規定，來自符合條件的國家/地區的旅客，將需要出示針對WHO和FDA認可的疫苗接種證明，並在出發前三天內提供陰性的核酸測試。對於無法出示疫苗接種證明的人，還有額外的測試要求。有關新規則的其他詳細信息可從白宮網站上獲得。

聯邦海關和邊境保護局 (CBP) 最近表示，從11月8日開始，非公民旅行者應準備好提供疫苗接種證明，並在邊境檢查期間口頭說明其旅行原因和疫苗接種狀態.

隨著世界各地的旅客回歸，這可能導致LAX航廈或海關的排隊時間更長，乘客更多，並且需要進行額外的文件審查。 LAWA將密切監測這些影響，並盡可能幫助減輕影響。機場也要求旅客盡自己的力量，提前到達並耐心等待，以確保順利安檢通關。此外，LAWA鼓勵旅客使用機場許多不同的技術和試點計劃，以加快旅客在LAX的出入境速度。該機場與CBP和運輸安全管理局 (TSA) 一起提供多項計劃和服務，旨在加快國際旅客的抵達和離開流程，包括免費且安全的 Mobile Passport Control 應用程序，和Global Entry快速通關項目等。

Global Entry快速通關項目。（LAX圖片）
Global Entry快速通關項目。（LAX圖片）

洛杉磯國際機場 LAX 疫苗

上一則

孩童開打疫苗 洛杉磯華人家長兩樣情

下一則

8日放寬入境美國 華人旅遊業看上歐洲團商機

延伸閱讀

一地兩制 香港機場檢疫擬分內地、國際

一地兩制 香港機場檢疫擬分內地、國際
洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭開真相

洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭開真相
洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭真相

洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭真相
為小企業與機場工程牽線 LAX秋季研討會徵承包商

為小企業與機場工程牽線 LAX秋季研討會徵承包商
去LAX機場 聯航旅客可預約安檢時間

去LAX機場 聯航旅客可預約安檢時間

LAX機場啟動試點計畫 美聯航旅客可預約安檢時間

LAX機場啟動試點計畫 美聯航旅客可預約安檢時間

熱門新聞

現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆