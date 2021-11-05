迎疫後各地旅客 LAX加速安檢通關準備好了

洛杉磯國際機場（LAX）1日表示，機場已做好歡迎世界各地旅客回歸的準備，同時呼籲旅客為避免8日後激增的人潮，提早出發，並使用機場相關的應用程式和項目來加速安檢和出入境手續。（LAX圖片）

美國政府將在11月8日開放入境，洛杉磯國際機場 （LAX ）表示，機場已做好歡迎世界各地旅客回歸的準備，同時呼籲旅客為避免8日後激增的人潮，提早出發，並使用機場相關的應用程式和項目來加速安檢和出入境手續。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 的首席執行官Justin Erbacci表示，機場11月8日將歡迎來自歐盟、英國和其他國家的外國遊客回來，他們完全接種了新冠疫苗 。LAX準備以安全清潔的設施迎接世界各地旅客的回歸，並提供最新技術以加快出入境速度。LAX很高興並準備歡迎外國遊客，其中許多人將自2020年初以來首次前往美國。LAX迫不及待歡迎更多國際旅客回到洛杉磯，並繼續幫助確保所有客人安全旅行。

根據聯邦政府的規定，來自符合條件的國家/地區的旅客，將需要出示針對WHO和FDA認可的疫苗接種證明，並在出發前三天內提供陰性的核酸測試。對於無法出示疫苗接種證明的人，還有額外的測試要求。有關新規則的其他詳細信息可從白宮網站上獲得。

聯邦海關和邊境保護局 (CBP) 最近表示，從11月8日開始，非公民旅行者應準備好提供疫苗接種證明，並在邊境檢查期間口頭說明其旅行原因和疫苗接種狀態.

隨著世界各地的旅客回歸，這可能導致LAX航廈或海關的排隊時間更長，乘客更多，並且需要進行額外的文件審查。 LAWA將密切監測這些影響，並盡可能幫助減輕影響。機場也要求旅客盡自己的力量，提前到達並耐心等待，以確保順利安檢通關。此外，LAWA鼓勵旅客使用機場許多不同的技術和試點計劃，以加快旅客在LAX的出入境速度。該機場與CBP和運輸安全管理局 (TSA) 一起提供多項計劃和服務，旨在加快國際旅客的抵達和離開流程，包括免費且安全的 Mobile Passport Control 應用程序，和Global Entry快速通關項目等。