8日放寬入境美國 華人旅遊業看上歐洲團商機

美國11月8日起放寬入境限制，有業者先從歐美旅遊做起。圖為途風最近和迪士尼及Unistar組成一個60多個大人和孩子的本土團。（途風提供）

美國 11月8日起放寬外國旅客入境限制，意味只要接種WHO和FDA批准的疫苗的外國旅客就可直接入境美國。對於這一利好旅遊的消息，南加華人旅行社業者反應不一，有的人是還在觀望，有的則開拓主流市場，還有業者先從歐美旅遊做起。

一些業者選擇觀望，文景假期業者Jeffrey陳表示，旅行社短期沒有什麼計劃，暫時觀望為主。目前中國很多持旅遊簽證的人想來，但現在中美之間出國旅遊代價高昂，所以多數來的人不是來玩的，而是以探親看望小孩，及拿旅遊簽證來美國打工的月嫂保姆為主。因為未來很多變數，所以工作還是以美國國內團為主，短期沒有安排出國的團，因為很多人還不敢走。

也有業者開拓歐美市場，眾信天益業者Julia郭表示，雖然美國開放，但中國遊客短期恢復到疫情前的程度不太可能；相比之下，歐美可以先流動起來。他們明年會主力推一些歐洲團如葡萄牙西班牙、常規的東歐、西歐線路。旅行社之前是主力做美國線，現在是將集團內部的歐洲路線動起來，在價格上更有競爭力。

途風旅遊則側重本地主題特色團，業者Allen汪表示，他們最近和迪士尼 及Unistar組織了一個60多個大人和孩子組成的本土團，來自20個家庭，一起進入迪士尼冒險樂園 ，孩子們以小記者身份採訪錄播萬聖節主題的迪士尼樂園。明年春節還在籌劃召集本地150多名留學生一起進迪士尼樂園，參加樂園特色春節的活動，懷念家鄉味道。

而據了解，現在市場上有很多巴士公司倒閉，導致市場出現很多巴士資源，也有業者積極買巴士為未來的市場做準備。業者Maggie應就表示，今年買了五輛大巴和兩輛奔馳（賓士）高頂，因為她看好未來的巴士出租市場。目前巴士都在外面跑，包括拉斯維加斯的蹦迪音樂節(Electric Daisy Carnival， 簡稱EDC)活動接駁車，還有機場接送、婚禮接送、鹽湖城的滑雪接送等。

她說，未來她還打算以英文團為主，區別於一般華人旅行社早出晚歸的行程，減少行程，走精品路線。並主打留學生和家長的市場，以及入境的海外遊客，像留學生有出遊慾望，且語言沒難度，英文一日遊團完全可以參加，且大家一起參團更為環保低碳。她打算脫離華人市場，不走傳統華人旅行社拚低價的路線，走主題路線。