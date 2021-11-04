否認假結婚 前夫：和前妻3年前就斷了關係

對前妻對自己「假離婚、假結婚」的指控，Susan前夫S先生一概否認。他表示，自己三年前就和前妻完全斷了關係，和現在的新太太是正式結婚。移民律師則認爲，如果離婚的夫妻雙方當時是協議假離婚和假結婚，雙方都存在對政府和法律的欺騙，法律將不會對當事人給與同情，當事人得到的法律保護將相當有限。

指稱被假離婚夫婿趕出去的Susan的權利，可能只局限於物質損失的補償追討，可以通過民事法庭為自己討公道。

Susan前夫S先生表示，他和前妻六年多前離婚，兩人在三年前已完全了斷關係，他和他新太太X是依法登記結婚，是合法夫妻，並不是假結婚。

然而據稱與S先生是假離婚的Susan表示，S先生拒絕她再回家的理由之一是：「妳已經很多年沒有給我錢了」。

移民律師郝琦表示，如果夫妻兩人合計假離婚和假結婚，當事人已構成對聯邦政府和移民局 的欺騙，違反聯邦法。正常的處罰是從假結婚獲得的綠卡 會被取消，不過近年的實際情況是，移民局可能會因爲類似的舉報太多，無暇調查；如果多次違法假結婚，移民局會調查，但如果只有一次，可能不一定會成為調查目標。

移民律師許俊良表示，前夫或前妻向移民局檢舉其新一段婚姻的虛假，移民局可能會去調查，但如果後來兩人婚姻的真實性存在，還是有被接受的可能。換言之當初意圖是要辦假結婚，但後來成為真實，將沒有辦法用現在的處境去推理之前的意圖。

許俊良表示，如果夫妻雙方協議假離婚，是為了有機會假結婚，其用意本身在法律上站不住脚，法院和法官就不會去裁判其離婚合約的合法性，合約沒有合法性，就不會去仲裁其他。

至於離婚後的經濟補償，許俊良表示，雙方在離婚時可以協議如何支付費用，有關資產分配通常已協商好，雙方同意，只有在雙方經濟狀況重大改變的情況下，可以去跟法院申請重新審理。但如果是假離婚，法院不會列入改變和調整的範疇。

郝琦並說，一方在離婚之前對家庭的經濟貢獻，以及離婚之後可能獲得補償，則完全要看之前是否有合約。如果有合約，可以向民事法庭提出告訴，要求償還或補償。她表示，假離婚的雙方中的任何要求依照合約尋求賠償或補償，可以通過民事法庭解決。但因爲兩人協議離婚，婚姻關係已經解除，婚姻法庭不再處理這些事情，除非當時他們離婚時有合約，合約不履行，他們可以回到婚姻法庭談判。

許俊良則認爲，如果兩人當初協議表明花銷是借款，就可能遵守協約獲得償還，但夫妻共同財產的消耗通常是單向的，消耗就是消耗了。按照加州 法律，夫妻雙方共同財產沒有額外的書面字眼反應出來是屬於個人財產的話，都是共同財產，花掉的錢，當作是夫妻共同財產的開銷。