為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

一對曾在聖蓋博 谷居住多年、後搬家外州的華人夫婦，因經濟拮据急需快錢合謀假離婚，另尋對象假結婚；未料弄巧成拙，假離婚不假，假結婚成真，「大太太」在「二太太」拿到綠卡 之後慘被「前夫」掃地出門，悔不當初。「大太太」目前已向警方和移民局 報告求援，她表示，即便自己也可能同樣面對法律追究，也在所不惜。

影音來源：U視頻世說新聞

來自哈爾濱現年53歲的Susan表示，她和來自山東的S都是美國公民，倆人2009年結婚，雖然自己比先生大13、14歲，但感情一直很好。大約五、六年前，兩人協議離婚，「原因是當時我們經濟窘迫，老公已欠了幾萬元外債，需要錢維持生計，所以決定假離婚，各自再找對象假結婚」，按照當時的黑市價錢，和別人假結婚可以獲得6萬元。

夫妻都愛賭博

「假離婚，假結婚，都是為了錢」，Susan表示，她的先生和她有一個共同愛好，就是賭博。「S賭性奇大，大學畢業後幾乎從來沒有工作過，沒日沒夜賭，玩遊戲」，Susan說，她也賭，但同時還得兼顧維持家用，所以曾在聖蓋博谷開按摩店，每周工作三到四天，掙錢維持家用。但賭博畢竟是輸多贏少，最終搞到入不敷出，最後看到周邊不少人假結婚掙快錢，「一些人很短時間就獲得幾萬塊，一些人假結婚好幾次」，錢來得相當容易，所以夫妻倆合計，也不妨用這方法賺些錢，解決燃眉之急。

兩人合計辦了離婚手續，但還是維持著一個屋簷下的夫妻生活，因為協議離婚之後好幾年，兩人都沒有找到要假結婚的對象。直到2019年，Susan決定出售自己的按摩店，而住在佛羅里達的瀋陽籍X小姐開始跟她在網上交易，事情出現巨變。

Susan說，因為實在難以支付聖蓋博的高房價，加上為了方便先生和自己賭博，她和S搬家到亞利桑納州的土桑，她在當地再開新的按摩店，未料新店難以為繼，所以轉售。「當時X來買店，跟我說，她來美多年，錢掙了不少，但英文不好，沒有身份，問我有沒有願意假結婚的人可以介紹給她」。

Susan的前夫S（右）和X女士（左）。（S女士提供）

為夫介紹對象

Susan很快將自己的「前夫」S介紹給X。她說，自己開車送前夫和X去辦理結婚登記手續，還為兩人舉辦婚禮，留下照片，以便為日後移民局審查做好準備。為了將事情弄得逼真一點，X將自己的住址改到了S住處，並將生活物品搬到S家，Susan則搬到拉斯維加斯和與前夫（不是S）生的孩子同住，但每周去亞利桑納州和先生S見面。Susan相信，X在佛羅里達州開按摩店，不會整天和自己的老公在一起。

假結婚手續辦好，「X當時就給了我老公2萬元現金，還給了我7000元介紹費」，據她所知，後來X還幫助S還了幾萬元賭債，假結婚帶幫忙花了7萬多元。Susan認為，三人就是假離婚的夫妻，和一個出錢假結婚女子之間的買賣關係。「從2019年7月登記到2020年底X拿到綠卡，我一點都看不出來有什麽變化，老公對我一樣好，每個星期我們都見面，開房或家中住」。去年12月Susan生日，S還特別大辦宴席為她慶祝。沒想到X綠卡到手不到兩個月，前夫真地將她掃地出門，再也回不去那個家。

悔搬石頭砸脚

「我真的是搬石頭砸自己脚，悔不當初」，Susan表示，和S結婚十多年，兩人都曾非常渴望有共同的孩子，遺憾的是自己年紀較大，雖然兩人都曾希望嘗試試管嬰兒，但最終因為費用太高而落空。如今人財兩空，萬般無奈之下，她已向警方報警，同時將情況報告移民局和國稅局，希望為自己維權。

Susan表示，她因為假離婚真正失去了丈夫，多年來為支持家用付出的貢獻，也面臨竹籃打水一場空。她表示，辦理假離婚之前多年來都是自己負責丈夫和公公婆婆的生活費，「我養著我老公，他認為我比他大，應該養他，我也認了」，多年來每個月5000多元的付出，包括夫家長輩每個月1500多元的人壽保險費用和房貸雜款，都是她承擔，她不知道自己是否會得到補償。