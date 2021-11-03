洛杉磯機場上空多次出現不明飛行物 FBI揭開真相

飛行物體看起來像氣球或人形充氣玩具，在空中高速滑翔。（LAPD公布視頻截圖）

洛杉磯國際機場 （LAX ）上空多次出現不明飛行物，最近一次是在今年7月，一名飛行員報告稱看到一個類似「噴氣背包」（ jet pack）的飛行物，聯邦調查局（FBI ）介入調查，認為飛行員看到的可能只是漂浮在空中的氣球。

影音來源：LAPD╱記者邵敏後製

洛杉磯市警局（LAPD）11月2日（週二）分享了一個飛行物體的新視頻，此前一再有飛行員稱在LAX附近看到「噴氣背包」，促使聯邦展開調查。但FBI和聯邦航空管理局（FAA） 現在都認為，飛行員可能看到的只是漂浮在空中的氣球。

FAA發言人稱，「我們與FBI密切合作，調查每一次報告的噴氣背包目擊事件，到目前為止，這些目擊事件都沒有得到證實。」FBI發言人Laura Eimiller和FAA在不同的聲明中都表示，一個可行的理論是飛行員可能是看到了氣球。

洛杉磯警察局公佈的視頻顯示，一個飛行物體看起來像氣球或人形充氣玩具，在空中高速滑翔。警局發布的特寫照片中，飛行物體看起來就像電影《聖誕節前的噩夢》（A Nightmare Before Christmas）中真人大小的充氣玩具「骷髏傑克」（Jack Skellington）。

LAX上空曾多次報告出現不明飛行物，第一次目擊報告是在2020年8月30日，當時美國航空公司的一名飛行員和西南航空公司的一名飛行員通過無線電稱，看到有人坐在「噴氣背包」裡。美國航空公司的飛行員當時報告控制塔，「我們剛剛通過了一個乘坐噴氣背包的人。」

第二次報告是在去年10月，一名華航機組人員在接近LAX時，報告了另一次「噴氣背包」的目擊事件。當時飛行員表示，在Culver City或Century City上空約6000呎的地方，看到一個飛行物體，空中交通管制員問物體是否像噴氣包時，他回答說是。

去年12月，在派洛斯福德（Palos Verdes）附近，有人拍攝了一段視頻，顯示一個人帶著「噴氣背包」在飛行。

最近一次目擊報告是在今年7月，當時一名飛行員通過無線電報告一個可能類似於「噴氣背包」的飛行物體，該物體位於LAX以東約15哩、海拔5000呎的地方。