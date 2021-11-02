加州新冠疫情緩升 天寒、節日群聚…今冬嚴防暴衝

嚴格防疫措施，加州疫情一度趨於穩定。(加州衛生局)

在歷經數個月疫情 大幅趨緩後，加州 疫情級別，仍屬於聯邦疾病防治中心（CDC）定義的「大量」（Substantial）或「高」（High）傳播階段，且隨著秋冬季開始，年底假期民眾出遊、聚會，加州每周染疫比率似乎有逐漸上升趨勢。

專家呼籲，儘管加州不至於再回到去年冬季大流行情況，但仍應持續提高疫苗 接種率與防疫措施好安度今冬。

洛杉磯時報報導，加州6月中全面重啟經濟時，每日染疫者不到1000人，但現在該州平均每日有5000至6000人染疫，平均每日100人死於該病，在Delta變種病毒激增前，加州每日約25人死亡。

橙縣副衛生官員Regina Chinsio-Kwong數周以來一直警告，若疫苗接種率沒提升，隨著氣候變冷，疫情可能加劇。

事實上，加州檢測陽性率已開始上升。Chinsio-Kwong 10月29日說，「人們開始厭倦戴口罩，免疫力也在下降，社區有許多人尚未接種疫苗。」

截至10月28日，全加州醫院有3816人因新冠肺炎住院，比前一周增加4%。夏季高峰期是在8月31日，達8353人，是Delta變種病毒流行之前的四倍。

過去七天，加州陽性率為2.8%，高於一周前的2.1%。

在連續數周穩步下降後，如今染疫下降曲線趨緩，在10月28日截止前七天，加州每天新增6068例，比一周前增長10%。

橙縣平均每日新增279病例，比一周前增加18%。洛縣七天平均每日新增1224例，比一周前增加23%。

數據指出，洛縣與橙縣平均有60%民眾接種疫苗。但即使疫苗接種率最高的舊金山灣區，疫情也不再下降。

與去年大不相同的是，健康專家和官員普遍認為，加州不太可能再歷經去年情況。但新冠肺炎傳播的軌跡眾所周知。除群聚容易傳播外，洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，「新冠肺炎有一定季節性，可能會在寒冷的月份更易傳播。」

超過七成民眾接種疫苗的聖塔克拉拉縣（Santa Clara），10月平均每日新增150例，6月時僅30例。

佛雷斯諾（Fresno）縣，住院率是洛縣五倍。該縣僅50%民眾接種疫苗。

加州大部分地區，仍處於疫情規模中最差的「大量」或「高」。截至10月29日，洛縣、橙縣和范杜拉縣數「大量」傳播，聖地牙哥、聖伯納汀諾縣屬於「高」，為最差類別。

而阿拉米達、聖馬刁等縣，從「中等」轉為「嚴重」。不僅如此，官員表表示，未來幾個月可能還會面臨流感的壓力。該州去年並未經歷典型流感季節，很大程度歸功於戴口罩、社交距離與避免擁擠環境等。

但今年各企業趨於正常，各種體育賽事、音樂會恢復，居民出遊聚會增加，以致流感的傳播令人擔憂，甚至出現一個「twindemic」的綽號。

接種疫苗仍是可靠的方式。根據加州數據，未接種疫苗的加州人，被感染可能性是接種疫苗者的七倍，住院可能性增加十倍，死亡恐增加15倍。

目前有近69%加州人接種至少一劑疫苗，62%完全接種疫苗，但覆蓋範圍仍遠低於持久保護力所需水平。