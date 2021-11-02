洛縣未接種青少年 染疫率高8倍 助長社區傳播病毒

未接種疫苗的青少年感染新冠肺炎的可能性，高於成年人。( 加州衛生局)

洛縣 衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在最近一次簡報中表示，「未接種疫苗 的青少年感染新冠肺炎 的可能性，是接種疫苗青少年的八倍，也是社區傳播病毒的重要因素。」

洛杉磯時報報導，根據9月16日至10月15日數據，洛縣12歲至17歲未接種疫苗的年輕人每月染疫者，比50歲以下未接種疫苗居民高32%。

這並非巧合。洛縣年輕居民最不可能接種疫苗。雖然80%有資格接種疫苗的洛縣居民，已至少接種一劑，但只有70%的12歲至15歲，76%的16歲至17歲居民接種疫苗。相比之下，65歲至79歲居民，有98%至少打過一劑疫苗。

未接種疫苗的青少年比例相對提高，是導致洛縣學校爆發疫情的原因之一。自8月以來，在K-12年級學校爆發近1000例疫情中，近一半與體育活動有關。

洛縣與橙縣，超過30%民眾並未完整接種疫苗，「這足以讓病情持續傳播」舊金山加大流行病學家Rutherford說。他說，「疫苗是非常重要的保護。」

全美2.4萬兒童因新冠住院

根據疾病預防與控制中心（CDC），全國有791名18歲以下者死於新冠肺炎，超過540萬人染疫。美國兒科學會說，自疫情開始以來，在24個州和紐約市至少有2萬4000名兒童因新冠肺炎而住院。

至於家長關切，官員們一直監測施打疫苗後可能引發的心肌炎。專家稱，疫苗接種後，出現這種情況並不常見，特別是12歲至17歲男性。

一項涉及數千名五至11歲兒童的臨床實驗發現，接受輝瑞疫苗的患者中，沒有出現心肌炎的報告。Rutherford說，現有數據表明，從疫苗中感染心肌炎的可能性，比從感染新冠肺炎中罹患的可能性小得多。

CDC表示，至10月20日，聯邦機構已確認963例30歲以下接種疫苗後出現心肌炎報告，最常見的是接種輝瑞或莫德納疫苗者，尤其是男性。數據也指出，即使打疫苗後出現心肌炎，似乎也比其他形式發生心肌炎的情況小得多，休息後很快會消失。

根據美國食品和藥物管理局（FDA）數據，新冠肺炎住院中間數為六天，疫苗相關心肌炎住院中間數為一天。

感染新冠肺炎的兒童，也有患上需住院治療嚴重疾病的風險。在因罕見的新冠肺炎相關疾病，兒童多系統炎症綜合症（MIS-C）住院兒童中，初步數據表明8%至9%被診斷有心肌炎。

染疫痊癒仍須打疫苗

全國範圍內，有5217起MIS-C報告，其中46人死亡。加州有677起報告，六人死亡。

一些專家希望降低兒童疫苗接種劑量，他們接種量是12歲及以上兒童的三分之一，這將減少接種疫苗導致心肌炎等副作用的機會。

不僅如此，洛縣公共衛生局臨時區域衛生官員Seira Kurian說，感染新冠肺炎後，倖存下來的兒童接種疫苗也很重要。

他說，「根據目前所知，我們從自然感染中獲得的免疫力，不如我們從疫苗中得到的免疫力穩定，從疫苗中獲得的免疫力，可提供更強大的保護。」