賈斯康司改爭議／縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義

賈斯康（右一）舉辦反罷免集會。（賈斯康網站）

賈斯康的司法改革政策，形同保護罪犯而不是犯罪受害者。因此，作奸犯科者暗自慶幸，而犯罪受害者及其家屬，依法追求制裁歹徒卻得不到支持，形同「二度傷害」。許多執法維安的檢警人員被縛住手腳，難以逮捕和起訴罪犯，違背了他們的任職誓言。賈斯康的所作所為，迅速引發民怨和公憤，社區向洛杉磯 縣選務處申請罷免 賈斯康的洛杉磯縣檢察長職位，維護社會正義和法律保障。

罷免意向通知書闡述了主要原因。自從當選以來，賈斯康就拋棄了犯罪受害者及其家人。 賈斯康無視法治，削弱了對最暴力的罪犯（包括殺人犯、武裝劫匪和強姦犯）的合法量刑要求。賈斯康拒絕尋求可能會顯著延長罪犯刑期的量刑增強，敦促法院對一些被判刑的被告重新判刑，並且拒絕將少年犯作為成年人起訴等。

依照加州選罷法，須等到民選官員就職90天之後，才能啟動罷免選舉程序。2021年3月洛杉磯縣選務局才向罷免賈斯康團體發出了意向通知，要求發起者必須在160天內收集到洛縣註冊選民10%的簽名，總人數為57萬9062位，提交截止日期為2021年10月26日。

賈斯康自我辯護 推反罷免

面對罷免，賈斯康不甘束手就擒，他在2021年6月18日的一次公開集會上表示，他的改革政策旨在糾正種族主義 制度。 「我們的刑事法律制度深深植根於奴隸社會制度」，他的政策旨在糾正種族主義制度。他還表示，針對他的罷免行動支持者是前總統川普（Donald Trump）的支持者出錢資助的。

賈斯康並且為自己辯解，「現實情況是犯罪率一直在上升，在過去七年裡，洛杉磯縣的暴力犯罪率增加25%，」而他期待不同的結果，「我正在通過使用科學、使用數據、採取公共衛生視角來改進我們處理暴力的方式，以及我們處理犯罪的方式。」

賈斯康和支持者在7月中旬發起了「同賈斯康站在一起」（Stand With Gascón）的反罷免集會，揚言要繼續改革洛杉磯刑事司法系統。一些民選官員、勞工代表、社區領袖和犯罪倖存者到場發言，支持賈斯康的刑事司法改革，並且譴責罷免行動。