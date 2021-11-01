我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

賈斯康司改爭議／連署失敗捲土重來 華人兩派意見分歧

記者丁曙╱洛杉磯報導
洛杉磯罷免賈斯康簽名連署還將繼續。（罷免運動）
洛杉磯罷免賈斯康簽名連署還將繼續。（罷免運動）

然而，罷免賈斯康的領導者於2021年9月16日宣布，他們無法在10月的申請截止日期前收集到足夠簽名。但表示，他們並沒有放棄，又組成了新的委員會，並將「在開始160天簽名收集過程之前收集到必要的財政資源」，而不是追趕進度。該團體設立了一個新網站：RecallDAGeorgeGascon.com。

對於罷免賈斯康，在華人和亞裔社區也有兩派意見。共和黨國會韓裔眾議員金映玉（Young Kim）近日訪問洛杉磯世界日報指出，作為地區檢察長應將公共治安、打擊犯罪放在首位。而賈斯康似乎角色錯位，將檢察長變成了辯護律師。他不是想把罪犯關在監獄裡，而是將他們送上街頭，無視社區治安和民眾安危。

聖蓋博副市長丁言愉（Tony Ding）表示，市府將公共安全和保護社區放在首位，強調支持公共安全政策，預防和減少犯罪活動，並且支持加州人民通過立法和投票倡議程序制定刑事司法系統。但是，賈斯康違反加州立法和公投倡議程序，並且將公眾安全置於危險之中。地方檢察長重組或修改的司法政策，必須與加州法律一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。因此，聖蓋博市市議會投票通過不信任賈斯康的決議案。

但是，反對罷免的華裔官員則認為，2020年賈斯康公開的競選政見就是「不尋求死刑；不將青少年作為成年人起訴；結束對輕罪和非暴力重罪的現金保釋；不再提交對某些犯罪要素、重犯或成為犯罪分子更嚴厲刑罰的強化措施。」這些政策當時得到多數選民認可，所以賈斯康才會成功當選。即使現在有人不認同，也應該等到他做滿這一任，下次換屆選舉另選他人就是。

賈斯康是民主黨自由派，當初他競選洛杉磯縣檢察長，獲得加州州長紐森、洛杉磯市長賈西堤公開背書。洛杉磯縣的選民結構是一黨獨大，民主黨登記選民占53%。洛杉磯民主黨公開為賈斯康護航，其他黨很難撼動。

此外，今年7月以來Delta新冠病毒大爆發，洛縣衛生局制定了嚴格的防疫政策，室內戶外的公開場合人們都要佩戴口罩，因此支持罷免他的單位沒有大力動員，支持罷免者的心裡也怕怕不敢去攤位簽名，因為大家都怕被感染。近期除了賈斯康，一位洛杉磯市議員的罷免連署也同樣受挫。

近幾十年來，罷免程序已被反覆啟動和半途而廢。據市府憲章規定，罷免支持者只要提交一份由該選區五位選民簽署的300字聲明，就可以啟動該程序。但實際上，在規定的時間內要收集到足夠和有效的簽名很困難。關注洛杉磯和全國政治的Loyola法學院教授萊文森（Jessica Levinson）總結說，要收集足夠數量的簽名並非易事，「你要麼有錢，要麼有一支非常敬業的步兵，最好兩者兼而有之」

賈斯康稱警惕罷免運動捲土重來。（賈斯康網站）
賈斯康稱警惕罷免運動捲土重來。（賈斯康網站）

罷免 洛杉磯 加州

上一則

賈斯康司改爭議／連署興起、受挫 再接再厲不放棄

下一則

洛縣強制打疫苗 警長：恐致警力流失 威脅公共安全

延伸閱讀

集合包／洛縣爭議檢察長 罷免案始末

集合包／洛縣爭議檢察長 罷免案始末
洛縣檢察長賈斯康從古巴移民到檢察長

洛縣檢察長賈斯康從古巴移民到檢察長
罷免洛縣檢察長失敗將捲土重來 兩派意見分歧

罷免洛縣檢察長失敗將捲土重來 兩派意見分歧
洛縣檢察長縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義

洛縣檢察長縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義
罷免洛縣檢察長受挫 但罷免團體稱會再接再厲

罷免洛縣檢察長受挫 但罷免團體稱會再接再厲
洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署

洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）