戴口罩致血氧低？申請居家上班未准 華女索性辭職

長時間戴口罩是否會導致血氧濃度變低? (加州衛生局網頁)

新冠疫情 讓很多人居家上班成為習慣，但當疫情好轉時，一些公司就要求員工回去上班。洛杉磯一位華女會計師，認為自己因長時間在辦公室戴口罩導致血氧濃度變低，因此向老闆提出申請希望居家工作 ，卻遭到拒絕，面對這樣的情形，這名女會計師索性辭職。

住在洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的黎女士，是一位從業多年的會計師，疫情期間一直居家工作。今年6月加州全面開放，黎女士所在的公司也要求員工回到辦公室上班。黎女士稱，她當時沒有表示異議，但就在7月下旬，辦公室一名同事出現新冠症狀，經檢測 確定感染新冠病毒。黎女士的辦公座位就在這名同事旁邊，作為密切接觸者，她趕緊去醫院檢查。

黎女士的檢測結果顯示陰性，但血氧濃度卻低於90％，連續幾次檢測都是同樣結果。醫生表示，健康人的血氧飽和度正常值是在95%以上，如果低於95%就有缺氧情形，而對於新冠患者來說，如果血氧低於90%就會有更高的死亡率。雖然沒有被傳染新冠病毒，但低血氧濃度讓黎女士心裡有了陰影，她判斷是不是因為整日在辦公室戴著口罩工作，導致身體基礎較差的自己血氧濃度變得如此低。

黎女士斟酌再三就對公司提出申請居家上班，她認為自己的工作完全可以網上完成，無需在辦公室上班。但老闆並沒有批准申請，理由是如果一名員工提出居家上班，其他同事也會仿效，不利於公司統一管理。

面對這樣的情況，黎女士索性提出辭職不幹，她表示尊重公司規定，但健康還是最重要的，長時間在辦公司戴口罩上班，讓她覺得呼吸困難，如今低血氧濃度已經對身體發出嚴重警告。

黎女士說自己沒有孩子，家中也無太大經濟壓力，先生幾年前開了一家律師事務所，現在自己辭職正好可以幫助整理律所的文件資料。雖說家庭收入減少，但黎女士有了很多屬於自己的時間，接下來還準備嘗試網上創業。她說，疫情讓她改變人生態度，對於工作不必太執著，怎麼生活得舒服健康才是最重要。