我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前外長歐鴻鍊81歲病逝 任內推動「外交休兵」

聯國官籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

戴口罩致血氧低？申請居家上班未准 華女索性辭職

記者邵敏／洛杉磯報導
長時間戴口罩是否會導致血氧濃度變低? (加州衛生局網頁)
長時間戴口罩是否會導致血氧濃度變低? (加州衛生局網頁)

新冠疫情讓很多人居家上班成為習慣，但當疫情好轉時，一些公司就要求員工回去上班。洛杉磯一位華女會計師，認為自己因長時間在辦公室戴口罩導致血氧濃度變低，因此向老闆提出申請希望居家工作，卻遭到拒絕，面對這樣的情形，這名女會計師索性辭職。

住在洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）的黎女士，是一位從業多年的會計師，疫情期間一直居家工作。今年6月加州全面開放，黎女士所在的公司也要求員工回到辦公室上班。黎女士稱，她當時沒有表示異議，但就在7月下旬，辦公室一名同事出現新冠症狀，經檢測確定感染新冠病毒。黎女士的辦公座位就在這名同事旁邊，作為密切接觸者，她趕緊去醫院檢查。

黎女士的檢測結果顯示陰性，但血氧濃度卻低於90％，連續幾次檢測都是同樣結果。醫生表示，健康人的血氧飽和度正常值是在95%以上，如果低於95%就有缺氧情形，而對於新冠患者來說，如果血氧低於90%就會有更高的死亡率。雖然沒有被傳染新冠病毒，但低血氧濃度讓黎女士心裡有了陰影，她判斷是不是因為整日在辦公室戴著口罩工作，導致身體基礎較差的自己血氧濃度變得如此低。

黎女士斟酌再三就對公司提出申請居家上班，她認為自己的工作完全可以網上完成，無需在辦公室上班。但老闆並沒有批准申請，理由是如果一名員工提出居家上班，其他同事也會仿效，不利於公司統一管理。

面對這樣的情況，黎女士索性提出辭職不幹，她表示尊重公司規定，但健康還是最重要的，長時間在辦公司戴口罩上班，讓她覺得呼吸困難，如今低血氧濃度已經對身體發出嚴重警告。

黎女士說自己沒有孩子，家中也無太大經濟壓力，先生幾年前開了一家律師事務所，現在自己辭職正好可以幫助整理律所的文件資料。雖說家庭收入減少，但黎女士有了很多屬於自己的時間，接下來還準備嘗試網上創業。她說，疫情讓她改變人生態度，對於工作不必太執著，怎麼生活得舒服健康才是最重要。

老闆不同意居家上班，華女會計師辭職不幹。（unsplash.com）
老闆不同意居家上班，華女會計師辭職不幹。（unsplash.com）

工作 疫情 檢測

上一則

賈斯康司改爭議／檢察長變公設辯護人 挨批史上最糟

下一則

恐疾擬另找工 疫後現辭職潮 66%希望改變工作現狀

延伸閱讀

集合包／洛縣爭議檢察長 罷免案始末

集合包／洛縣爭議檢察長 罷免案始末
罷免洛縣檢察長受挫 但罷免團體稱會再接再厲

罷免洛縣檢察長受挫 但罷免團體稱會再接再厲
她以在公司老戴口罩致血氧濃度低申請居家上班 結果...

她以在公司老戴口罩致血氧濃度低申請居家上班 結果...
洛杉磯縣5-11歲孩童 最快11月2日打疫苗

洛杉磯縣5-11歲孩童 最快11月2日打疫苗
南韓京畿道知事李在明辭職 專心備戰總統大選

南韓京畿道知事李在明辭職 專心備戰總統大選
美特使辭職首發聲：華府對阿富汗前總統施壓不力

美特使辭職首發聲：華府對阿富汗前總統施壓不力

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
酒駕的暴力事件（下）

酒駕的暴力事件（下）