集合包／洛縣爭議檢察長 罷免案始末
洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署
賈斯康（George Gascon）可能是洛杉磯縣史上絕無僅有的一位地區檢察長，上任以來爭議不斷，未滿三個月就被罷免連署，司法界對他的評價是「史上最糟糕」，「在檢察長職位上擔任公設辯護人」，洛杉磯縣有31個城市議會對他通過了不信任決議案。點此看原文
罷免洛縣檢察長受挫 但罷免團體稱會再接再厲
深受華人重視的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)罷免選舉，日前因收集聯署簽名受挫。但是，罷免團體表示不放棄，將在年底重起爐灶、繼續推進。民調顯示，多數受訪者和華人支持罷免賈斯康，但是為何出師不利？其中有那些深層的社會原因？捲土重來又該如何調整策略呢？點此看原文
罷免洛縣檢察長失敗將捲土重來 兩派意見分歧
然而，罷免賈斯康的領導者於2021年9月16日宣布，他們無法在10月的申請截止日期前收集到足夠簽名。但表示，他們並沒有放棄，又組成了新的委員會，並將「在開始160天簽名收集過程之前收集到必要的財政資源」，而不是追趕進度。該團體設立了一個新網站：RecallDAGeorgeGascon.com。點此看原文
洛縣檢察長縱容罪犯危害社區 惹民怨 要正義
賈斯康的司法改革政策，形同保護罪犯而不是犯罪受害者。因此，作奸犯科者暗自慶幸，而犯罪受害者及其家屬，依法追求制裁歹徒卻得不到支持，形同「二度傷害」。許多執法維安的檢警人員被縛住手腳，難以逮捕和起訴罪犯，違背了他們的任職誓言。賈斯康的所作所為，迅速引發民怨和公憤，社區向洛杉磯縣選務處申請罷免賈斯康的洛杉磯縣檢察長職位，維護社會正義和法律保障。點此看原文
洛縣檢察長賈斯康從古巴移民到檢察長
喬治．賈斯康（George Gascón），現任洛杉磯縣地區檢察長。此前，他曾經擔任舊金山地區檢察長、洛杉磯市警察局助理局長，以及亞利桑納州梅薩（Mesa）市警察局長和舊金山市警察局長。點此看原文
上一則
FB留言