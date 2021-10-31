港口限車流難載貨 司機崩潰：比跑外州還難賺

南加港口運輸貨物積壓嚴重，導致超市商品短缺。從事多年卡車司機的呂先生表示，他每天從港口向外載運集裝箱，由於港口碼頭限制車流，裝卸效率不高，貨物積壓短期難以改善。

呂先生說，他住在聖伯納汀諾縣與洛縣交界的城市，為了到港口運貨，他每天早晨5點起床，6點到運輸公司開車出發，趕到長堤 港碼頭排隊，每天工作 要十餘個小時。由於貨物積壓，裝卸效率滯後，正常每天可以載運三個貨櫃，現在也就是一個或兩個。但著急也沒有辦法，因為港口出於防疫要求，每天要限制車輛數量進出。比如正常是允許100輛卡車進入，現在也就是50輛。所以運輸貨物數量有限，想要短時間改善碼頭貨物積壓狀況，很難做到。

他表示，他奇怪媒體似乎報導很多，有關方面要求採取應急措施，但碼頭管理方似乎並不著急；即使貨物積壓如此嚴重，管理方還是慢條斯理運作。作為華人運輸公司業者，也需要按照碼頭安排去做，也就是要預約，所以有的業者在每天凌晨3時就起來工作。

至於卡車司機收入方面，呂先生說，現在運輸公司提高了卡車司機每單次的運貨收入，希望司機能多跑幾趟，但因為現在碼頭裝卸效率不高，導致卡車司機運輸次數減少，這樣一來收入也沒有增加太多，但感覺更辛苦了！

入職卡車司機不足一年的黃先生說，先前公司派他跑美國 中部運輸，每天需要連續駕車十幾個小時，感到很辛苦。後來要求公司讓他跑地方，他認為這樣可以每天返家，過上正常生活。可近期由於常到港口拉貨，且有時到倉庫卸貨時，還需要等待，有時竟然等待兩個多小時，令他對要求在地方跑卡車感到有些後悔，認為還不如跑外州長途算了。