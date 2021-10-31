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家具廚具好難買 貨船停外海賣場商品短缺

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影）
南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影）

南加進入購物季，雖然尚在新冠肺炎疫情中，但民眾還是希望在購物中心購買到稱心商品。不過或許很多人會感到失望，這與港口運輸貨物積壓太多，以致地方上的購物中心、連鎖超市，也出現部分商品缺貨情況。直接影響了疫情中民眾的生活，也影響到商家運營。

有華人居民因此表示，今年萬聖節、聖誕節裝飾會更簡單一些，因為實在買不到豐富的裝飾品。而港口貨物大量積壓，也對部分華商生意造成負面影響，收入減少。

本報記者近日走訪了南加部分大型連鎖超市，或部分購物中心，發現好市多、沃爾瑪、標的等一些連鎖百貨或超市，部分貨架都出現空缺情況，短缺的商品包括廚房用品、家具、聖誕節裝飾用品等。工作人員說，雖然不太知道具體原因，但或與補貨緩慢有關。而有顧客則反應，原因就是港口貨物積壓，運輸不暢，導致各大商場補貨不及，造成短缺。

南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影...
南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影）

在好市多連鎖超市，多處貨架出現空缺，往年已經有新款聖誕裝飾提供顧客，今年卻看不到多少，而上架出售的聖誕用品，多是上一年的庫存。在Big Lots連鎖超市，聖誕商品區的貨架出現空缺，似乎已經無貨可補。工作人員說，已經銷售一些聖誕貨品，很多是上一年舊款，今年最新商品還未到貨。一名白人年長顧客表示，他購買萬聖節裝飾商品時，也看到供貨不足，很想購買的一些裝飾都沒有買到。

實際上，洛杉磯港、長堤港貨櫃積壓經由媒體密集報導，消費者都略有所聞。目前在港口等待卸貨的貨船非比尋常，有專家預計，積壓狀況要到2022年上半年才能有所緩解。

港口貨物運輸不暢，對部分南加華商也有負面影響。從事餐廳家具生意的陳正治說，雖然現在生意不是旺季，但也有部分貨品要通過貨船從中國運進來。由於運輸的並非完整餐桌或餐椅，而是部件，但因運輸卸貨、清關滯後，導致餐桌餐椅及其它用品組裝不及時，也相對影響生意。

遼寧商會會長任志勇表示，港口運輸貨物積壓，清關不及時，對他從事汽車內裝修業有一些影響，估計要比正常時減少收入25%左右。不過近期港口實施專項政策後，貨物積壓狀況有改善。

華商李社潮表示，她從事生活家居用品生意，往年正常時，從中國港口出貨船到洛杉磯港的航行時間可以按時規劃，比如兩周左右的時間到達洛杉磯港，然後一周清關，然後再運到倉庫，這樣就可以按照原先與客戶訂單時間表出售。但因為今年港口貨物積壓，無法按時出貨，導致部分買家已經取消訂單。同時由於供應鏈成本總體上升，她的生意也造成損失，估計營業收入比正常年景氣時下調10%至15%。

南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影...
南加港口貨物積壓，導致很多超市，購物中心補貨不及，部分商品短缺。（記者啟鉻／攝影）

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