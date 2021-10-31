物資不足苦哈哈 華人祭「東方智慧」應對

南加州洛杉磯港、長堤港大量停泊海上貨船，無法及時在碼頭卸貨，供應鏈不暢，對消費造成影響。羅蘭岡居民賴先生夫婦曾以每年萬聖節 期間布置裝建社區萬聖節鬼屋，吸引大批民眾觀賞而聞名，不過今年因遇到無法及時買到更多萬聖節裝飾物，且價格較高，只好取消鬼屋裝建。而面對消費物資不足的困擾，部分華人 表示，華人克勤克儉，應用東方智慧應對。

賴先生表示，原計劃為今年萬聖節的鬼屋做一些準備，也希望在上一年因為疫情 取消該項目後，今年能再次利用鬼屋吸引民眾參觀人潮，共享萬聖節「鬧鬼」樂趣。可是令人意外的是，因為貨運不暢，商品短缺，要買到更多適合鬼屋裝飾的萬聖節商品卻不容易，還有就是材料價格較高。如此也延誤了鬼屋裝建工期，最終只好取消。

對於在疫情中，遇到商品短缺，物價上漲，在尼克森圖書館從事戰略規劃的張簡表示，作為普通消費者，應以平常心對待，尤其身為華人，應有東方智慧，淡然處之。在生活消費上，有的不必要商品，可以不買，克勤克儉，這種情況過一段時間就會過去，一切也會恢復正常，要有耐心。

社區人士林女士說，因疫情打擊，她所在公司將她每年十餘萬元薪水減少了近一半。現在商品短缺物價上漲，就更需降低消費需求。大不了少出去旅遊、減少外食、少買幾套服裝。只要保持心情愉快，經常與好朋友溝通，一切都會好的。若每天怨天尤人，以淚洗面，即使生活恢復，心情也不會好。

從事教育多年的魏先生說，目前形勢，對於年長者來說，由於生活經歷豐富，在應對方面問題不大。但對年輕人是考驗，部分年輕人崇尚高消費，想購買什麼東西一定想法買到，買不到就心情不順，或者採取過激行為，也不懂得節儉持家，對於他們成長不利。或許消費緊縮一些，對於年輕人是個好事，能豐富經歷，教會他們如何生活。