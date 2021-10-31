物資不足苦哈哈 華人祭「東方智慧」應對
南加州洛杉磯港、長堤港大量停泊海上貨船，無法及時在碼頭卸貨，供應鏈不暢，對消費造成影響。羅蘭岡居民賴先生夫婦曾以每年萬聖節期間布置裝建社區萬聖節鬼屋，吸引大批民眾觀賞而聞名，不過今年因遇到無法及時買到更多萬聖節裝飾物，且價格較高，只好取消鬼屋裝建。而面對消費物資不足的困擾，部分華人表示，華人克勤克儉，應用東方智慧應對。
賴先生表示，原計劃為今年萬聖節的鬼屋做一些準備，也希望在上一年因為疫情取消該項目後，今年能再次利用鬼屋吸引民眾參觀人潮，共享萬聖節「鬧鬼」樂趣。可是令人意外的是，因為貨運不暢，商品短缺，要買到更多適合鬼屋裝飾的萬聖節商品卻不容易，還有就是材料價格較高。如此也延誤了鬼屋裝建工期，最終只好取消。
對於在疫情中，遇到商品短缺，物價上漲，在尼克森圖書館從事戰略規劃的張簡表示，作為普通消費者，應以平常心對待，尤其身為華人，應有東方智慧，淡然處之。在生活消費上，有的不必要商品，可以不買，克勤克儉，這種情況過一段時間就會過去，一切也會恢復正常，要有耐心。
社區人士林女士說，因疫情打擊，她所在公司將她每年十餘萬元薪水減少了近一半。現在商品短缺物價上漲，就更需降低消費需求。大不了少出去旅遊、減少外食、少買幾套服裝。只要保持心情愉快，經常與好朋友溝通，一切都會好的。若每天怨天尤人，以淚洗面，即使生活恢復，心情也不會好。
從事教育多年的魏先生說，目前形勢，對於年長者來說，由於生活經歷豐富，在應對方面問題不大。但對年輕人是考驗，部分年輕人崇尚高消費，想購買什麼東西一定想法買到，買不到就心情不順，或者採取過激行為，也不懂得節儉持家，對於他們成長不利。或許消費緊縮一些，對於年輕人是個好事，能豐富經歷，教會他們如何生活。
上一則
洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷
下一則
FB留言