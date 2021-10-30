我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

記者張宏／洛杉磯報導
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

美國政府將於11月8日放寬入境限制，11月的中美航班呈現兩種趨勢，台灣線日益寬鬆，航班逐漸趨於正常，華航、長榮和新加坡航空都是每周三班，三公司的航班總計已趕超中國大陸航空飛美航班的總和，而且價格趨近疫情之前。相比之下，中國大陸的航班不僅沒有放鬆趨勢，且隨著中國內地疫情最近開始緊張，未來不定期取消的航班可能會增加。

台灣線11月三家航空公司每周共有九班，中華航空地區營業經理李宜真表示，華航11月和12月保持每周三班，明年1月1日開始變成一周四班，周一、三、四和五，其中安大略航線1月1日開始每周三執飛。且明年的1月1日至15日的兩個禮拜是一周五班，增加周日的航班。值得一提的是，為方便旅客在美國內陸轉機，明年1月1日開始，華航之前晚上8時30分抵達洛杉磯的航班，提前到中午的12時25分抵達。

隨著新加坡航空的加入，洛杉磯飛台灣線競爭日益激烈，對消費者來說，票價也趨近於疫情前的水平。李宜真表示，現在新航參與競爭，且容納率增加，票價比之前低一些，往返大概在1200元左右，比之前的1700元到1800元便宜了幾百元。

長榮航空方面，11月和12月都是每周的一、三、五，目前明年1月的航班還未出來，往返機票價也大致在1300元上下。新加坡航空11月6日之前是每周的一、四和六執飛，11月7日到明年3月11日改為每周三、五和日。票價如是11月中旬出發，1月中旬返回，往返票價含稅在1100元左右。

李宜真認為，隨著美國入境放寬及台灣疫苗接種率不斷增加，往返兩地的旅客會增加，且台灣也會逐漸放寬隔離的天數。相信疫苗接種越快，開放越快，定位的票價也每天都在改變。

對比之下，11月中國大陸所有航空公司每周航班加一起也不過七班，還不如台灣一地的航班數，且中國政府要求從美國飛中國必須直飛，單程票價就要2000多元。 票務業者包先生表示，現在中方每周八班，美方每周10班。赴中國方向目前各家航空公司11月前的機票量比較寬鬆，回美國的方向因為進入淡季，機票價格也比較便宜，單程大概在1000多元左右，且可選擇轉機。不過現在中國疫情吃緊，又臨近中國新年，管控和不定期取消航班的現象可能會更嚴重。

對於11月8日之後，中國是否會相應放寬入境、增加航班？據內部人士表示，目前沒有增加航班的跡象，也許明年春節後會有一些變化。

華人孫女士的父母已買了11月8日來美的機票，她說，現在是來美容易回中國很難。網上還有說法是在目前隔離的基礎上還要加碼隔離的時間，不管是14天，21天還是35天都太長了。現在世界各國都是越來越放寬，只有中國越來越嚴格。

中國 台灣 美國

上一則

洛學區嚴執法 未接種者被下崗 已4人砸飯碗

延伸閱讀

洛杉磯聯合學區拒絕打疫苗的員工被下崗

洛杉磯聯合學區拒絕打疫苗的員工被下崗
洛城新語／黑五再貴 該買還得買

洛城新語／黑五再貴 該買還得買
美開放外籍客入境後料大排長龍 航空公司籲旅客做準備

美開放外籍客入境後料大排長龍 航空公司籲旅客做準備
洛城高中廁所 多名男生性侵女生

洛城高中廁所 多名男生性侵女生
洛城新語／海關真成了華生入境關卡？

洛城新語／海關真成了華生入境關卡？
紀念台灣光復76周年 洛城僑界祈祝和平

紀念台灣光復76周年 洛城僑界祈祝和平

熱門新聞

日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
南加大學生週四聚集在兄弟會外，張貼海報追究責任。(CBSN視頻截圖)

世界晚報╱名校派對 女生被下藥性侵 5人曾被迫吸毒

2021-10-22 21:42

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石