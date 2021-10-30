洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

美國 政府將於11月8日放寬入境限制，11月的中美航班呈現兩種趨勢，台灣 線日益寬鬆，航班逐漸趨於正常，華航、長榮和新加坡航空都是每周三班，三公司的航班總計已趕超中國 大陸航空飛美航班的總和，而且價格趨近疫情之前。相比之下，中國大陸的航班不僅沒有放鬆趨勢，且隨著中國內地疫情最近開始緊張，未來不定期取消的航班可能會增加。

台灣線11月三家航空公司每周共有九班，中華航空地區營業經理李宜真表示，華航11月和12月保持每周三班，明年1月1日開始變成一周四班，周一、三、四和五，其中安大略航線1月1日開始每周三執飛。且明年的1月1日至15日的兩個禮拜是一周五班，增加周日的航班。值得一提的是，為方便旅客在美國內陸轉機，明年1月1日開始，華航之前晚上8時30分抵達洛杉磯的航班，提前到中午的12時25分抵達。

隨著新加坡航空的加入，洛杉磯飛台灣線競爭日益激烈，對消費者來說，票價也趨近於疫情前的水平。李宜真表示，現在新航參與競爭，且容納率增加，票價比之前低一些，往返大概在1200元左右，比之前的1700元到1800元便宜了幾百元。

長榮航空方面，11月和12月都是每周的一、三、五，目前明年1月的航班還未出來，往返機票價也大致在1300元上下。新加坡航空11月6日之前是每周的一、四和六執飛，11月7日到明年3月11日改為每周三、五和日。票價如是11月中旬出發，1月中旬返回，往返票價含稅在1100元左右。

李宜真認為，隨著美國入境放寬及台灣疫苗接種率不斷增加，往返兩地的旅客會增加，且台灣也會逐漸放寬隔離的天數。相信疫苗接種越快，開放越快，定位的票價也每天都在改變。

對比之下，11月中國大陸所有航空公司每周航班加一起也不過七班，還不如台灣一地的航班數，且中國政府要求從美國飛中國必須直飛，單程票價就要2000多元。 票務業者包先生表示，現在中方每周八班，美方每周10班。赴中國方向目前各家航空公司11月前的機票量比較寬鬆，回美國的方向因為進入淡季，機票價格也比較便宜，單程大概在1000多元左右，且可選擇轉機。不過現在中國疫情吃緊，又臨近中國新年，管控和不定期取消航班的現象可能會更嚴重。

對於11月8日之後，中國是否會相應放寬入境、增加航班？據內部人士表示，目前沒有增加航班的跡象，也許明年春節後會有一些變化。

華人孫女士的父母已買了11月8日來美的機票，她說，現在是來美容易回中國很難。網上還有說法是在目前隔離的基礎上還要加碼隔離的時間，不管是14天，21天還是35天都太長了。現在世界各國都是越來越放寬，只有中國越來越嚴格。