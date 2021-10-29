華埠老人公寓業主被控16罪 「電梯故障不修形同囚禁」

位於洛杉磯華埠的國泰老人公寓。（富爾辦公室）

洛杉磯 華埠國泰老人公寓近幾個月電梯多次故障引發社會關注，洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）28日對該老人公寓管理公司及業主提出16項指控，包括沒有遵照相關單位指令即時修復電梯，以及大樓不符合火災安全預防規定等。

國泰老人公寓是一棟16層樓高，有270戶居民的低收入 老人公寓，裡面的住戶大都是華裔老人。訴狀稱，2021年9月1日，洛市建築與安全部門（DBS）接到群眾舉報後造訪了國泰老人公寓，當時監測人員確定公寓內的兩台電梯確實是壞的，之後發布命令讓公寓管理方及業主CCOA房產集團修理電梯。CCOA之後修復了其中一部電梯，一周後，DBS前去檢查，大樓符合法律規定。因為根據洛市法律，大樓至少要有一部電梯正常運作。

然而在2021年10月15日，DBS又接到匿名舉報稱國泰老人公寓電梯又壞了。監管人員再次到現場查看，發現兩部電梯都是壞的。DBS再次向CCOA發出命令，然而五天後監管人員造訪大樓時，兩部電梯還是壞了的狀態。

上周，就在DBS將該案提交至洛市檢察長辦公室前夕，監管人員再次造訪老人公寓，公寓那時的電梯還是壞的。

洛市檢察長富爾表示，「脆弱的老人住在16層樓裡，數日都沒有電梯，這令人憤怒。他們都是父母，祖父母，每天需要看醫生，買菜，與親友見面。沒有人，特別是老年人應該被囚禁在這種情況下。」

富爾辦公室向CCOA，和CCOA的執行總裁（CEO ）暨總經理（President）蔡啟光（Gong Toy或Donald Toy）提出16項輕罪指控，主要包括其在過去兩個月沒有解決電梯失修問題，沒有對大樓及內部設施做維修，沒有遵守LAFD火災安全措施等。

據悉這類輕罪若成立，可獲1000元以下罰款或六個月以下監禁，或兩者都有。

一直關注此事的莊佩源對這項發展表示，洛市官方對公寓管理方的指控只是一個開始，後面的發展還要看法庭如何判決。他說，國泰老人公寓多是70歲至90歲的老人，他最擔心的是一旦老人身體出現問題，自己出不去，外面救護人員進不來，一旦耽誤治療，後果不堪設想。

莊佩源說，公寓的管理問題已經很多年，不光是電梯，裡面還有漏水的問題。洗衣房已經關閉了七、八個月，老人只能手洗衣物。他希望管理方持有同情心，改善公寓內的管理。

CCOA的執行總裁（CEO）暨總經理（President）蔡啟光，對洛市檢察長辦公室的指控表示，他們一直在嘗試聯絡電梯修理公司修理電梯，但是因為電梯太過老舊，很多修理公司沒有配件。據他了解，需要的電梯零件最快也要六至八周才能抵達。過去兩周，他與其他股東一直在商量一個公寓大樓長期的管理方案，希望可以提升管理水平。另外，洗衣房的新機器也已到貨，但因電梯停擺，新機器還未安裝好。

面對大樓火災預防措施不足的指控，他表示並不知情。但他表示願意與城市、維權組織合作，改善公寓管理情況。