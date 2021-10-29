賈斯康 被控雇用不合格公設辯護人

洛杉磯縣檢察官工會部分會員集會支持罷免賈斯康。（洛縣檢察官工會）

代表洛杉磯 縣地區檢察官 的協會，本月向洛杉磯高等法院提起法律訴訟，指稱地區檢察長賈斯康（George Gascon）雇用不合格人員，包括一些公設辯護人辦公室的人員，來填補資深檢察官更有資格擔任的空缺職位。

地區檢察官協會 (Association of Deputy District Attorneys，ADDA)本周針對賈斯康和地區檢察官辦公室，向洛杉磯縣高等法院請願，要求法官命令被告不要雇用公設辯護人或其他根據公務員規則，被認為不合格的候選人。地方檢察官級別職位從二級至五級。

協會還要求賈斯康及其辦公室，在當前的訴訟待決期間，以及在聽取上訴以質疑賈斯康今年上半年聘請以前長期的公設辯護人布萊爾（Alisa Blair）、布萊克內爾（Tiffiny Blacknell）和約瑟夫（Shelan Joseph）。

請願書稱，布萊克內爾和約瑟夫被聘用為四級職位，布萊爾被聘用為三級職位，然而，他們都沒有按照公務員制度和縣憲章的要求，參加並通過競爭性的考試。

請願書說，在雇用布萊爾、布萊克內爾和約瑟夫時，賈斯康違反了許多公務員制度規則，這些規則實施了縣憲章的就業績效制度任務，旨在創造一個具生產力、高效、穩定和具有代表性的縣勞動力，並且不涉及政治支持、影響或獎勵。

ADDA代表其成員向洛杉磯縣公務員委員會提出約11項上訴案，這些成員在有效的晉升資格名單上，但被賈斯康「非法任命不合格的成員占去了這些職位。」

請願書指出，協會認為，賈斯康打算在接下來的幾周內，任命更多的公設辯護律師和候補公設辯護人辦公室的成員擔任職務，打算提名 其中一名公設辯護律師為三級職位，因為曾經資助過他的競選活動。