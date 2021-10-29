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亞市破門入餐館壯漢 鎖定是慣竊

本報記者／亞凱迪亞報導
嫌犯年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著菸，搖搖晃晃的走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）
嫌犯年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著菸，搖搖晃晃的走到餐廳門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）

亞凱迪亞16日凌晨破門進入華人餐廳的盜賊已被警方鎖定，且此人竟然是慣犯！華人餐廳業者28日發微信表示，華人媒體和微信群的力量不容小看，警探接獲線報，已鎖定嫌犯，就等簽發逮捕令。

在16日凌晨12時左右，位於亞市南Baldwin大道1000號街區一處華人餐廳早已打烊關門，一輛深色轎車駛入停車場。車子下來一名身穿條紋衫和短褲的光頭亞裔男子、年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著菸，搖搖晃晃的走到餐廳的門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。這名男子在餐廳廚房尋找，後因為觸動警鈴而逃走。餐廳業者為此懸賞1000元尋找這名男子。

華人餐廳業者28日發微信表示，華人媒體和微信群的力量不容小看，警探告知他已有人告...
華人餐廳業者28日發微信表示，華人媒體和微信群的力量不容小看，警探告知他已有人告訴嫌犯信息，警方鎖定嫌犯，就等逮捕令簽發。（微信截圖）

餐廳老闆鹿強表示，案件發生後，華人媒體尤其世界日報的報導，加上微信群的廣而告之，此案瞬間成為南加的熱點話題。亞市警方日前打電話告訴他，已有人提供線索，鎖定了這名嫌犯。警方沒有公布這個嫌犯的族裔和名字，警方紀錄顯示他是一名慣竊，曾因為盜竊被抓過三次，疫情發生後安靜了一段時間，不知道為何現在又犯案。

視頻拍攝嫌犯在後廚不知道在找什麼。（視頻截圖）
視頻拍攝嫌犯在後廚不知道在找什麼。（視頻截圖）

他說，警方目前在等檢察官發布逮捕令，唯一遺憾的是，這次盜竊他的損失只有500元左右的修門錢，如果金額超過950元，對這名嫌犯的懲罰會更嚴重。同時他感謝提供線索的爆料人，1000元獎金等他來拿。

這名男子年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著煙，搖搖晃晃的走到餐廳的門前，用雙...
這名男子年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著煙，搖搖晃晃的走到餐廳的門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）

當時的室內監控顯示，這慣竊進入餐廳後，好像很熟悉這裡的樣子，直接奔後廚去了。直到警鈴響起，前後不過幾十秒。這名男子臉上也不戴面具和口罩，膽子相當大。

這名男子年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著煙，搖搖晃晃的走到餐廳的門前，用雙...
這名男子年紀在40歲上下，身材魁梧，只見他叼著煙，搖搖晃晃的走到餐廳的門前，用雙手大力拉住門把手，硬生生將大門拉開。（視頻截圖）

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