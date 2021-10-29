華人夜歸車庫被搶車 還逼下跪

亞凱迪亞近日盜竊案件頻發，嫌犯多數打碎玻璃窗進入室內或車內。（檔案圖）

洛杉磯縣亞凱迪亞 市（Arcadia）近日發生車庫搶劫案，一名華人 受害者晚上回家車開進車庫以為安全，結果嫌犯趁車庫門未關之際，闖入車庫持槍讓受害人下車，並要求面壁跪下，然後駕駛受害人車子離開。警方提醒民眾要提高警惕，留意身邊是否有可疑人士活動。

亞凱迪亞市警局指出，18日晚上9時10分，位於California街400號街區的一處住宅發生搶劫案。華人受害者駕車進入家中車庫，當他的車庫門正在關閉時，嫌犯腳伸進車庫下面往上一提，車庫被再次打開。嫌犯用槍指著受害者。嫌犯打開駕駛座位的車門並拉受害者下車。嫌犯指示受害人跪下面對牆壁，然後進入受害者的車輛並開車逃離現場。嫌犯為男性，身材高大，頭戴棒球帽，身穿灰色連帽運動衫、深藍色牛仔褲和帶著白色口罩 。

幸運的是，華人受害者的車子是無需鑰匙開鎖的車輛，嫌犯搶車卻未搶鑰匙，導致車子開了幾百米就動彈不得，只能棄車離開，目前警方還在調查此案。

亞市近日盜竊案頻發，18日晚上10時，位於Fairview大道700號街區的一處住宅發生車輛盜竊。調查發現一名不明嫌疑人砸碎車輛的前排乘客側車窗，並偷走了受害者的錢包。但是無人看到嫌疑人，也沒有找到任何目擊者。

19日凌晨5時14分，位於東Durate路34號的Peacock甜甜圈店發生盜竊，經調查發現，一名身份不明的嫌疑人砸碎玻璃窗強行闖入店內，在逃離現場之前偷走了收銀機。嫌疑人是男性，身材高大魁梧，穿著連帽運動衫，白色汗衫，藍色牛仔褲和戴著口罩。

民宅入室盜竊也很普遍，23日晚上10時47分在Volante道800號街區的一處住宅發生入室盜竊。受害者回家後發現家裡被洗劫一空。嫌疑人是通過打破後門的鎖進入。但受害人沒有看到嫌疑人，也沒有鄰居目擊者，調查正在進行中。

還有人盜竊包裹，在21日晚上7時24分，東Longden街600街區的一戶人家發生盜竊，男嫌犯跑到這戶民宅門廊偷了一個包裹。嫌疑人是男性，大約25至40歲，身高5呎10吋，體重 250 磅。他穿著藍色鈕扣襯衫、藍色牛仔褲、藍色口罩和黑色網球鞋。

汽車盜竊也有多起。22日上午8時21分，南第六街2200街區的一戶住宅發生車輛盜竊，不明嫌犯開了車子側門，坐在裡面，開始翻找各種財物。他偷了價值五美元的硬幣。嫌犯身穿淺色連帽運動衫，背著背包。在當天的上午10時32分，西Naomi道200街區的一戶住宅也發生車輛盜竊。受害人把車停在她家門前，鑰匙插在車上，十分鐘後她回來，發現車子不見了。現場沒有看到嫌疑人，也沒有找到目擊者。