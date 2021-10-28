非裔毆華女嗆「妳不屬於這裡」 檢拒認仇恨犯罪
華裔杜女士去年在洛杉磯縣英格伍市（Inglewood) 某7-Eleven超市，因為目睹兩名未戴口罩的非裔男女朝著疑似擋到他們道路的西裔媽媽大吼大叫，尚未有機會見義勇為，即莫名其妙地慘遭兩名非裔暴打，期間還被種族仇恨言語攻擊；不僅身上有拉扯過的抓痕，手機也被摔得稀爛。
此後一年多，杜女士向警局、市政府及民權團體無數次求助，希望尋求正義，懲罰施暴者，沒想到該案卻拖了一年多仍未有結果，而且上交檢方遭拒，判定這起案件不算仇恨犯罪。
杜女士在去年9月15日，在英格伍市住家附近的7-eleven購物，結賬時看到兩個非裔男女，朝著擋著他們去路、且帶著孩子的一名西裔女子大喊大叫，並用言語威脅。兩名非裔男女入店時，還高喊「這裡是我的地盤，所以我不需要戴口罩」。非裔男女眼神與杜小姐對視後，向她破口大罵「妳看什麼看？」、「妳的皮膚這麼黃」、「妳不屬於這裡，不應該住在這」等歧視言語。
想蒐證手機遭摔爛
杜女士想用手機拍攝，結果被非裔打掉了手機。杜女士想要搶回手機，雙方發生衝突，非裔女子一拳打在杜女士臉上。店員此時打電話報警，非裔男女見勢不妙走出店外，杜女士追出去再次掏出手機，拍攝非裔男女的車牌號，但再次被毒打。非裔男子將杜女士的手機，多次狠狠砸地直到碎裂。
杜女士說，當時擔心兩名非裔男女逃走，因此特意阻擋他們的去路。為了留下證據存證，特地拿出手機錄下過程。事情發生後的這一年多，她持續與英格伍市警方積極跟進案子的調查進展，結果卻讓她大失所望。
警方在今年8月26日將該案以仇恨犯罪（hate crime）遞交給洛縣地檢處，案子卻遭駁回。負責該案的檢察官Pamela Cain稱，「這不能算是仇恨犯罪」，理由是雙方爭執過程中的種族歧視言語不算。
警拒提供監控視頻
此外，一年多與警方打交道的經歷，也讓杜女士有諸多不滿。她表示，警方在取得7-Eleven超市的監控視頻以後，一直以各種理由，拒絕向她提供。一開始說需要超市同意，在超市經理許可後，又改口說視頻不夠清晰、不是4K畫質，可能會有誤導，不願向外透露。
對於目擊者手機拍攝的視頻，警員一開始稱，有向目擊者索取；但杜女士索要時，警方又拒絕提供；杜女士近期試圖聯繫目擊者，但對方已經搬至墨西哥，且稱警方根本沒有問她要案發視頻；因為時間已過去很久，目擊者早就刪除相關視頻。
案子被拖了一年多
本報記者在與負責該案的警佐Neal Cochran聯絡後，他表示，這件案子之所以拖了一年多，除了之前負責此案的警佐因身體不適原因，停擺四個月之外，警方也有將近四個月聯繫不上杜女士。針對杜女士指控警方未取得目擊者的錄影證據，Cochran說，他有將錄影證據上交給檢方，但檢方看了錄像後，認為杜女士更像是名「激怒者」，判定這起案件不是件仇恨犯罪。
「我只能尊重檢方的判斷」。Cochran說，警局這一年多來，換了多名探員接手此案，並嘗試與杜女士解釋及溝通，但杜女士仍堅持，她的遭遇就是屬於仇恨犯罪。根據杜女士的說法，對方在施暴過程中邊用種族歧視言語辱罵她，對她來說就是仇恨罪。
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