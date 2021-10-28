非裔毆華女嗆「妳不屬於這裡」 檢拒認仇恨犯罪

杜小姐的手機被兩名非裔男女摔爛。（杜小姐提供）

華裔杜女士去年在洛杉磯縣英格伍市（Inglewood) 某7-Eleven超市，因為目睹兩名未戴口罩的非裔 男女朝著疑似擋到他們道路的西裔媽媽大吼大叫，尚未有機會見義勇為，即莫名其妙地慘遭兩名非裔暴打，期間還被種族仇恨言語攻擊；不僅身上有拉扯過的抓痕，手機 也被摔得稀爛。

此後一年多，杜女士向警局、市政府及民權團體無數次求助，希望尋求正義，懲罰施暴者，沒想到該案卻拖了一年多仍未有結果，而且上交檢方遭拒，判定這起案件不算仇恨犯罪 。

杜女士在去年9月15日，在英格伍市住家附近的7-eleven購物，結賬時看到兩個非裔男女，朝著擋著他們去路、且帶著孩子的一名西裔女子大喊大叫，並用言語威脅。兩名非裔男女入店時，還高喊「這裡是我的地盤，所以我不需要戴口罩」。非裔男女眼神與杜小姐對視後，向她破口大罵「妳看什麼看？」、「妳的皮膚這麼黃」、「妳不屬於這裡，不應該住在這」等歧視言語。

想蒐證手機遭摔爛

杜女士想用手機拍攝，結果被非裔打掉了手機。杜女士想要搶回手機，雙方發生衝突，非裔女子一拳打在杜女士臉上。店員此時打電話報警，非裔男女見勢不妙走出店外，杜女士追出去再次掏出手機，拍攝非裔男女的車牌號，但再次被毒打。非裔男子將杜女士的手機，多次狠狠砸地直到碎裂。

杜女士說，當時擔心兩名非裔男女逃走，因此特意阻擋他們的去路。為了留下證據存證，特地拿出手機錄下過程。事情發生後的這一年多，她持續與英格伍市警方積極跟進案子的調查進展，結果卻讓她大失所望。

警方在今年8月26日將該案以仇恨犯罪（hate crime）遞交給洛縣地檢處，案子卻遭駁回。負責該案的檢察官Pamela Cain稱，「這不能算是仇恨犯罪」，理由是雙方爭執過程中的種族歧視言語不算。

警拒提供監控視頻

此外，一年多與警方打交道的經歷，也讓杜女士有諸多不滿。她表示，警方在取得7-Eleven超市的監控視頻以後，一直以各種理由，拒絕向她提供。一開始說需要超市同意，在超市經理許可後，又改口說視頻不夠清晰、不是4K畫質，可能會有誤導，不願向外透露。

對於目擊者手機拍攝的視頻，警員一開始稱，有向目擊者索取；但杜女士索要時，警方又拒絕提供；杜女士近期試圖聯繫目擊者，但對方已經搬至墨西哥，且稱警方根本沒有問她要案發視頻；因為時間已過去很久，目擊者早就刪除相關視頻。

案子被拖了一年多

本報記者在與負責該案的警佐Neal Cochran聯絡後，他表示，這件案子之所以拖了一年多，除了之前負責此案的警佐因身體不適原因，停擺四個月之外，警方也有將近四個月聯繫不上杜女士。針對杜女士指控警方未取得目擊者的錄影證據，Cochran說，他有將錄影證據上交給檢方，但檢方看了錄像後，認為杜女士更像是名「激怒者」，判定這起案件不是件仇恨犯罪。

「我只能尊重檢方的判斷」。Cochran說，警局這一年多來，換了多名探員接手此案，並嘗試與杜女士解釋及溝通，但杜女士仍堅持，她的遭遇就是屬於仇恨犯罪。根據杜女士的說法，對方在施暴過程中邊用種族歧視言語辱罵她，對她來說就是仇恨罪。