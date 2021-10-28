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被「仇恨犯罪」如何蒐證？律師：可報警 但非刑事難成立

記者謝雨珊／洛杉磯報導
杜女士被兩名非裔男女毆打所留下的腳傷。（杜女士提供）
杜女士被兩名非裔男女毆打所留下的腳傷。（杜女士提供）

面對針對亞裔的仇恨歧視，這一年多來，亞裔一直被教導要站起來勇於反抗。杜女士因為擔心施暴者逃走，特意阻擋他們的去路，且為了留下證據存證，拿出手機錄下過程，卻惹禍上身。不少人聽到這起案子，或多或少都會認為，杜女士的遭遇足夠成為一起仇恨犯罪案，不過檢方卻不這麼認為。亞裔到底該如何正當保護自己又不惹禍上身呢？

警方在今年8月26日將案子以仇恨犯罪（hate crime）遞交給洛縣地檢處，但案子遭駁回。負責該案的檢察官Pamela Cain稱這不能算是仇恨犯罪，理由是雙方爭執過程中的種族歧視言語不算。杜女士表示，「這一點也說不通。」對方在施暴的過程中，邊用種族歧視言語辱罵她，對她來說就是仇恨犯罪。

杜女士聯繫洛杉磯縣地檢處受害者權益倡導者Maria Foster，而Foster認為檢察官Pamela Cain駁回該案的原由是對的。因為非裔男女對杜女士的種族辱罵行為在當下屬於「言論自由」範疇。

事實上，很多老百姓及警察對於「仇恨犯罪」的定義不太了解。曾擔任過檢察官的刑事律師鄭博仁表示，種族歧視的言語行為，本身不構成仇恨犯罪。就這件案子來看，檢方沒有受理該案，不代表沒有歧視存在，只是該案無法構成「仇恨犯罪」刑事行為，案件才會被退回。

他強調，檢察官及警察必須證明，有人完全只是針對某個種族有惡意，進行語言詆毀及暴力攻擊等，沒有其他原因，才足夠構成「仇恨犯罪」。鄭博仁坦言，仇恨犯罪並不是這麼容易被證明，法律法規雖然在，但有證據被判定為「仇恨犯罪」的案子實際上相當少。

他舉例說明，假設A族裔在外面喝酒跟別人打架，在打架過程當中向華裔嗆「你這個死中國人」，這不算是仇恨犯罪。倘若今天突然有人臨時跑過來，看到華裔就說「我要打你，因為你是中國人」，這樣才足夠成為仇恨犯罪。然而，別人是否因為你是某個族裔，處處有針對你的意圖，實際上較難取證也較難證明。

這一兩年針對亞裔的仇恨犯罪案上升，鄭博仁說，他不確定這是因為現在比較多亞裔願意發聲的關係造成，還是針對亞裔的仇恨犯罪率真的有增加。

到底亞裔遇到種族歧視或類似案件，應該如何處理？鄭博仁表示，「首先還是得報警」。他說，報警不是件壞事，不管今天你遇到仇恨犯罪還是仇恨事件，若不報案沒有紀錄，社會便不知道華人的遭遇或者需要受到保護。遇到類似事件，盡量避事，不要上前惹事，並報案留底。如此一來，社會便會開始關注華人的需求。

仇恨犯罪 種族歧視 亞裔

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