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韓裔高中生 奪玫瑰皇后后冠

記者李雪／綜合報導
韓裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）
韓裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）

洛杉磯縣巴沙迪那玫瑰花車大遊行組委會，26日宣布拉肯亞達弗林楚奇高中韓裔學生Nadia Chung，贏得2022年玫瑰皇后后冠。

韓裔女孩Nadia Chung的父親Sanah Chung來自南韓，早年從南韓大田市的基督教高中來到加州繼續唸高中。她的母親是Sonia Chang，她還有一個哥哥Toby。

Nadia是洛杉磯時報的學生記者，也是「The Outspoken Oppa」網站的執行編輯，這是一個青少年可以就重要問題分享觀點的網站，以韓語中的「哥哥」（Oppa）發音命名。Nadia還常常參加演講和辯論比賽，並幫助組織免費辯論研討會。她喜歡與朋友一起表演古典芭蕾和徒步旅行。Nadia說，她打算學習政治學和新聞學，希望成為一名關注社會正義的民權律師。

玫瑰皇后與六位玫瑰公主將作為2022年玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的親善大使；將訪問社區老人中心、兒童醫院、輕軌車站等，參加大約150項社區服務，增強聯繫回饋社會，並將友誼和真善美帶給千家萬戶。

今年有25位來自巴沙迪那地區24所高中的12年級女生參與初選，通過對她們的公眾演講能力、學業成績、青年領導能力，以及社區和學校參與度的考評，最終選出玫瑰七公主。除了擔任社區代表外，她們每人還將獲得7500元教育獎學金。

六位玫瑰公主分別是Jeannine Briggs（John Marshall高中），Ava Feldman（South Pasadena高中），Abigail Griffith（Pasadena高中）、Swetha Somasundaram（Arcadia高中），McKenzie Street（Flintridge Sacred Heart高中），Jaeda Walden（La Cañada高中）。

韓裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）
韓裔女孩Nadia Chung贏得2022年玫瑰皇后后冠。（玫瑰委員會圖片）

洛杉磯 韓裔 南韓

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