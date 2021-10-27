華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（Ruixue “Serena” Shi，音譯）26日認罪。她以在科切拉河谷（Coachella Valley）建設酒店和複合式公寓為名，募集2160萬元的資金，她把一部分錢用於購買豪華汽車、旅遊和購買名牌衣服。如果罪名成立，史瑞雪將面臨最高20年的聯邦刑期。

根據美國 檢察官辦公室，今年37歲的史瑞雪對一項聯邦電匯詐騙指控進入認罪階段，如罪名成立最高可判處20年徒刑。 美國地區法官R. Gary Klausner定於明年3月28日宣判。根據認罪協議，被告將支付超過2280萬元賠償受害者。

史瑞雪坦言，在2015年11月至2018年7月期間，她投資 海德度假村和公寓項目（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）。該項目是207個單位的豪華公寓和酒店綜合體，原本應該有9萬5000平方英尺的現場會議設施、游泳池、水療中心、健身中心和其他便利設施。

被告是一家總部位於中國 的地產公司Global House Buyer總裁兼所有者，還曾任位於比佛利山莊的Hyde Morgan Development首席執行官。海德項目將由GHB開發，而Hyde Morgan Development則尋求投資。

史瑞雪聯繫了該項目的潛在投資者，他們大多來自中國，她通過在酒店做銷售廣告、電台和微信等社交平台做廣告來吸引中國的投資者。她告訴投資者，海德開發項目計畫於2017年開始建設。投資者以40萬到70萬元不等的價格購買公寓，且需要預先支付40%的預付款，且承諾這些投資者，GHB會幫助他們在美國的銀行辦理剩餘款項的貸款。

海德項目的中國投資者被錯誤告知他們將藉此獲得EB-5投資移民簽證， 一名受害者告訴調查人員，她被告知如在該項目投資50萬元，可獲得綠卡。史瑞雪還告訴投資者，GHB在科切拉山谷購買了一塊47英畝的土地，實際上她只購買了20畝。她還虛假告知投資者GHB已獲得該開發項目的開發批准，其中包括重新對項目土地地目進行分區，但實際上沒有此類批准。

她還向投資者發送了聲稱正在施工的照片。事實上，GHB從未動工。銀行紀錄顯示，史瑞雪將投資者的資金轉到她個人帳戶，然後挪用很大一部分資金用於個人開支。她花費220萬元用於中國、法國、泰國等地旅遊，且花費29萬5000元購買豪華汽車和購買名牌衣服。