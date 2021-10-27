亞凱迪亞市華裔砸1.5億建酒店 疫中開業

右起的五位華人均為酒店股東。（記者邵敏／攝影）

歷時三年建造的「巴沙迪那亞凱迪亞艾美酒店」（Le Méridien Pasadena Arcadia Hotel）10月25日開幕。這家斥資億萬美金的高端酒店，投資 方是住在亞凱迪亞市的幾名華人 ，開幕當天，他們接受本報獨家專訪，談及疫情 期間酒店開張的幸與不幸。

全新的艾美酒店坐落在亞凱迪亞市（Arcadia）聖塔安妮塔公園對面，跑馬場、高爾夫球場、商場都在幾步之遙，地理位置優越，酒店共有234間客房、套房，以及總面積超過1萬4000平方呎的室內室外活動空間。這裡還是美食天地，從薄切生鮭魚到北京鴨胸均由名廚主理。

業主之一Ann Sung表示，這家萬豪旗下的酒店共有三名主要合夥人，其中兩位都是亞市當地居民，「我們在2017年買下這塊地，2019年開始動工，直到今年6月試營業，總共投資約1億5000萬左右。」

斥資億萬美金，幾位華人業主當初買地投資時，根本沒想到會遭遇百年難遇的新冠疫情，而疫情對酒店行業的打擊也是前所未有。業主之一Wendy Shen認為，「碰到疫情我們確實運氣不好，但酒店開業時疫情最嚴重的時期已過去，人們在家中憋屈了一年多，都想出來報復性消費，這對我們來說是幸運的。」

Ann說，雖經歷疫情，但酒店建造工程並沒有因此延遲，在市政府全力支持下進展順利，「酒店當時定下今年6月11日試營運，正逢加州6月15日全面開放，開業時機也很好。」Ann還表示，酒店業同行最近都明顯感覺到，入住價格、入住率比疫情前還要好，「新冠已成為生活一部分，我們不是抗拒它，而是學會共處，酒店會做好各種消毒隔離措施，工作人員都一直戴口罩，確保客人安全。」

酒店擁有總面積超過1萬4000平方呎的室內室外活動空間。（來自酒店官方網頁） 華裔市民斥資億萬美金，南加華人城市高端酒店開張。（來自酒店官方網頁）

Wendy提供了酒店試營業以來的入住率，她表示平時入住率大概在60%左右，周末則達到80%至95%，「酒店旁的跑馬比賽帶來很多遊客，同時因為擁有很大的室外空間，舉辦婚禮的不少，也帶來客人。接下來11月8日開放邊境，國際遊客也會增多，而且感恩節、聖誕節、新年假期馬上到來，我們會舉辦各種活動吸引客人。」

有不願具名的酒店從業者表示，很多華人酒店都選擇在同一時間段開張，其中包括亞市的這家艾美酒店，可能會產生惡性競爭。

但Wendy表示不擔心這一點，因為該酒店是附近唯一一家全服務高端酒店，客源主要是巴沙迪那、蒙羅維亞（Monrovia）商業輻射圈；其他大部分華人酒店都在蒙市、聖蓋博市，客源來自洛杉磯市中心的商業輻射圈，「我們在客源上有區分，所以不太擔心競爭問題。」

採訪中，Ann指出酒店力求把主流社會帶到華人城市，將亞市帶入主流社會，「我們想做一家南加華人區東西合璧的高端酒店，這是追求方向。」她透露，接下來還有二期、三期投入，加起來大概總投資在3億左右，二期工程就在酒店旁邊，準備建造96套高級公寓，公寓住戶將同時享有酒店服務，預計年底動工。

酒店正式開業當晚，眾多華洋賓客前來捧場，亞市市長戴守真表示感謝並歡迎投資方選擇亞市。