我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

亞凱迪亞市華裔砸1.5億建酒店 疫中開業

記者邵敏／亞凱迪亞市報導
右起的五位華人均為酒店股東。（記者邵敏／攝影）
右起的五位華人均為酒店股東。（記者邵敏／攝影）

歷時三年建造的「巴沙迪那亞凱迪亞艾美酒店」（Le Méridien Pasadena Arcadia Hotel）10月25日開幕。這家斥資億萬美金的高端酒店，投資方是住在亞凱迪亞市的幾名華人，開幕當天，他們接受本報獨家專訪，談及疫情期間酒店開張的幸與不幸。

全新的艾美酒店坐落在亞凱迪亞市（Arcadia）聖塔安妮塔公園對面，跑馬場、高爾夫球場、商場都在幾步之遙，地理位置優越，酒店共有234間客房、套房，以及總面積超過1萬4000平方呎的室內室外活動空間。這裡還是美食天地，從薄切生鮭魚到北京鴨胸均由名廚主理。

業主之一Ann Sung表示，這家萬豪旗下的酒店共有三名主要合夥人，其中兩位都是亞市當地居民，「我們在2017年買下這塊地，2019年開始動工，直到今年6月試營業，總共投資約1億5000萬左右。」

斥資億萬美金，幾位華人業主當初買地投資時，根本沒想到會遭遇百年難遇的新冠疫情，而疫情對酒店行業的打擊也是前所未有。業主之一Wendy Shen認為，「碰到疫情我們確實運氣不好，但酒店開業時疫情最嚴重的時期已過去，人們在家中憋屈了一年多，都想出來報復性消費，這對我們來說是幸運的。」

Ann說，雖經歷疫情，但酒店建造工程並沒有因此延遲，在市政府全力支持下進展順利，「酒店當時定下今年6月11日試營運，正逢加州6月15日全面開放，開業時機也很好。」Ann還表示，酒店業同行最近都明顯感覺到，入住價格、入住率比疫情前還要好，「新冠已成為生活一部分，我們不是抗拒它，而是學會共處，酒店會做好各種消毒隔離措施，工作人員都一直戴口罩，確保客人安全。」

酒店擁有總面積超過1萬4000平方呎的室內室外活動空間。（來自酒店官方網頁）
酒店擁有總面積超過1萬4000平方呎的室內室外活動空間。（來自酒店官方網頁）
華裔市民斥資億萬美金，南加華人城市高端酒店開張。（來自酒店官方網頁）
華裔市民斥資億萬美金，南加華人城市高端酒店開張。（來自酒店官方網頁）

Wendy提供了酒店試營業以來的入住率，她表示平時入住率大概在60%左右，周末則達到80%至95%，「酒店旁的跑馬比賽帶來很多遊客，同時因為擁有很大的室外空間，舉辦婚禮的不少，也帶來客人。接下來11月8日開放邊境，國際遊客也會增多，而且感恩節、聖誕節、新年假期馬上到來，我們會舉辦各種活動吸引客人。」

有不願具名的酒店從業者表示，很多華人酒店都選擇在同一時間段開張，其中包括亞市的這家艾美酒店，可能會產生惡性競爭。

但Wendy表示不擔心這一點，因為該酒店是附近唯一一家全服務高端酒店，客源主要是巴沙迪那、蒙羅維亞（Monrovia）商業輻射圈；其他大部分華人酒店都在蒙市、聖蓋博市，客源來自洛杉磯市中心的商業輻射圈，「我們在客源上有區分，所以不太擔心競爭問題。」

採訪中，Ann指出酒店力求把主流社會帶到華人城市，將亞市帶入主流社會，「我們想做一家南加華人區東西合璧的高端酒店，這是追求方向。」她透露，接下來還有二期、三期投入，加起來大概總投資在3億左右，二期工程就在酒店旁邊，準備建造96套高級公寓，公寓住戶將同時享有酒店服務，預計年底動工。

酒店正式開業當晚，眾多華洋賓客前來捧場，亞市市長戴守真表示感謝並歡迎投資方選擇亞市。

酒店正式開業當晚，眾多華洋賓客前來捧場。（記者邵敏／攝影）
酒店正式開業當晚，眾多華洋賓客前來捧場。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市市長戴守真表示感謝並歡迎投資方選擇亞市。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞市市長戴守真表示感謝並歡迎投資方選擇亞市。（記者邵敏／攝影）

疫情 華人 投資

上一則

華人領軍 亞市網隊運用「田忌賽馬」戰術 奪全美冠軍

下一則

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

延伸閱讀

運用「田忌賽馬」戰術 華人領隊的南加網隊獲全美冠軍

運用「田忌賽馬」戰術 華人領隊的南加網隊獲全美冠軍
洛縣華裔花億萬元建高端酒店 談疫情下開業的幸與不幸

洛縣華裔花億萬元建高端酒店 談疫情下開業的幸與不幸

影╱路跑、彩繪、服裝大賽 阿罕布拉歡慶萬聖節大回歸

影╱路跑、彩繪、服裝大賽 阿罕布拉歡慶萬聖節大回歸
以紅之名 一個年輕生命結束 喚醒另一個新生

以紅之名 一個年輕生命結束 喚醒另一個新生
3隻棕熊訪民宅 嬉水打鬧真開心

3隻棕熊訪民宅 嬉水打鬧真開心
三隻棕熊訪民宅 嬉水打鬧玩得歡

三隻棕熊訪民宅 嬉水打鬧玩得歡

熱門新聞

洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

2021-10-24 02:20
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

2021-10-21 22:16

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎