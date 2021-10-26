3因素擺脫疫情重災區 加州成感染率最低州

加州從疫情重災區成為感染率最低的州，州長紐森(左)推行一些措施得當。(加州衛生局網頁)

嚴格的口罩 令、疫苗 接種新規定，加上加州 天候條件等因素驅動下，至22日止，加州從美國疫情重災區，成功翻轉成為全美疫情感染率最低的州。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，截至22日晚上，加州過去一週感染率為每10萬人61.1例。該州也是唯一被歸類為「中等」傳播率的州，七天內每10萬人中有十至49.99病例，但之後又恢復到「重大」（substantial），意味著七天內每10萬人有50至99.99起病例。

夏威夷、佛羅里達、路易斯安那、康州、新澤西、密西西比、馬里蘭、華府地區，上周也出現「重大」病例數。

每10萬人中，至少出現100起病例的州，被標記為高（high）傳播率，過去七天中，蒙大拿、懷俄明、愛德華和阿拉斯加最高，每10萬人平均超過450例，在此之前全美平均為150.9。

根據CDC數據，加州超過70%人口至少接種一劑疫苗，疫苗接種量趨於全美領先，約5300萬劑，截至22日，全美平均為66.2%。

加州也成為第一個要求學校接種疫苗的州，同時要求替州級公務員、衛生保健工作者、教師和大型室內聚會提供者接種疫苗。

美國提供的三種新冠肺炎疫苗，都顯示預防重症死亡上成效，至22日，加州死亡率為全美最低，前一周每10萬人中，0.3例死亡，在此之前全美平均為每10萬人中有2.7死亡。

此外，專家告訴ABC新聞，歷經去年冬季嚴重的感染潮和7月的Delta變種病毒導致疫情激增後，先前遭受感染的加州人，可能獲得天然免疫力或新冠肺炎抗體，此情況也可能降低病例數。

除疫苗外，加州也嚴格執行口罩令、檢測和社交距離。不論疫苗接種情況為何，所有人都需在搭乘公共交通工具、醫療場所與教育和懲教機構中戴口罩。未接種疫苗者也在外都需戴口罩，在劇院、零售店、餐館和酒吧等場所中，接種疫苗者也建議戴口罩。

研究表明，人口流動性可預測疫情傳播，尤其是航空旅行或透過公共交通系統。加州州長紐森（Gavin Newsom）在15個月的疫情期間施行多項封鎖和限制人流措施，直至6月重新開放。

新冠肺炎病毒被證明在室內傳播更嚴重，加州陽光明媚的氣候，意味著更多人願意從事戶外活動。

波士頓兒童醫院首席官，流行病學家John Brownstein說，與其他州相比，加州處於「相當不錯的位置」，「很有可能，我們所看到的趨勢，很大程度上是遵守口罩政策和其他干預措施，以及該州全面疫苗接種政策使然。」