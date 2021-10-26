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南加政要紀念1871年洛杉磯華埠大屠殺 市長:為逝者感到抱歉

記者李雪╱洛杉磯報導
官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪／攝影）
官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪／攝影）

洛杉磯市華美博物館聯同社區組織、政府官員，24日共同紀念洛杉磯150年前的「1871年洛杉磯華埠大屠殺」。與會者紛紛表示，這場出於種族仇恨的悲劇，令人遺憾地聯想到當今仍然發生的反亞裔仇恨行為。

官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪╱攝影）
官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪╱攝影）

華美博物館之友會董事會主席阮桂銘主持了紀念儀式，她一度說到因為自己教書，常常給學生講起這段歷史，年輕學生們聽後都非常憤怒。不只是憤怒事件的殘忍，還憤怒為什麼大家都不知道這件事，如此慘案如何在歷史上被埋沒的。

國會議員趙美心在活動上回顧事件，她表示如此可怕的事件，就發生在現在大家所站的華美博物館不遠的地方，想到就脊梁發涼。當年華人成為社會經濟問題的代罪羊，而如今仍看到類似情形，自從疫情開始全國發生的9000起仇亞事件。但有一點和那時候不同，是我們會團結一致抗爭，拜登總統也簽署反亞裔法案。如今紀念該事件是一個提醒，「我們必須要發聲，也應保證這個社會無論族裔背景都不會被霸凌」。

阮桂銘主持紀念儀式，在18個花圈前逐一念出每個逝者的名字並敲響銅砵。（記者李雪╱...
阮桂銘主持紀念儀式，在18個花圈前逐一念出每個逝者的名字並敲響銅砵。（記者李雪╱攝影）

洛杉磯市市長賈西提也參加紀念活動，他表示再讀歷史是因為需要提醒未來。他說他讀了相關的許多史料，知道自己每天上班的路上走過的一個路口，曾有一個華裔洛杉磯人被吊死，另一個樓前曾有另一個華人被吊死，每次上高速的地方又有一人被殺。他為此感到傷痛，表示這應該是每個洛杉磯人甚至訪客都應該知道的歷史。他感到抱歉，為城市感到抱歉，為逝者感到抱歉，為當初沒有公義抱歉。「不能只是說話還有行動，我們應該吸取教訓。」

該區的市議員德里昂 (Kevin de Leon)也回顧當時華人的境遇，他也提及自己的華裔血統。兩位州眾議員周本立和卡瑞洛 (Wendy Carrillo) 也出席活動。在致詞後，官員們手持蠟燭，隨阮桂銘完成紀念儀式，在18個花圈前逐一念出每個逝者的名字並敲響銅砵，許多受害人甚至都未能留下完整的姓名。

華美博物館聯同社區組織、政府官員，24日共同紀念洛杉磯150年前的「1871年洛...
華美博物館聯同社區組織、政府官員，24日共同紀念洛杉磯150年前的「1871年洛杉磯華埠大屠殺」；華美博物館之友會董事會主席阮桂銘（右三）主持了紀念儀式。（記者李雪╱攝影）

「1871年洛杉磯華埠大屠殺」的位置，即目前洛杉磯市立歷史中心紀念園區及101高速公路交界處。華美博物館現址門前行人道上設置了紀念牌匾，用來提示民眾永遠悼念1871年華人慘遭屠殺的血淚史。

官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪╱攝影）
官員們手持蠟燭，參加「1871年洛杉磯華埠大屠殺」紀念儀式。（記者李雪╱攝影）

洛杉磯 博物館 華人

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