聖地牙哥研發「泛新冠疫苗」 能夠對抗SARS、MERS

聖地牙哥拉荷雅免疫學研究所主席Erica Ollmann Saphire研發「泛冠狀病毒疫苗」抵禦所有冠狀病毒。（La Jolla Institute for Immunology臉書）

聖地牙哥拉荷雅免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）22日宣布，主席Erica Ollmann Saphire獲得美國國立衛生研究所（National Institutes of Health）為期三年，260萬元研究經費，用於開發一種所謂的「泛冠狀病毒疫苗 」（pan-coronavirus vaccine），也就是一種疫苗能抵禦所有冠狀病毒，包括非典（SARS）、中東呼吸綜合症（MERS）與新冠肺炎 等。

Saphire說，「我們知道這是一種會導致全球大流行的病毒，我們需努力抵禦疫情捲土重來。」

她也是波士頓 布里格婦女醫院（Brigham and Women's Hospital in Boston）領導另一項計畫的人員之一。麻省理工學院、麻州總醫院和波士頓大學研究人員也參與這項研究工作。波士頓科學家同時針對已接種疫苗，或從新冠肺炎中康復者，尋找可能擊退一系列冠狀病毒的免疫反應。

Saphire的團隊將自行設計疫苗。她的小組已找到如何製造冠狀病毒的刺狀蛋白，這種蛋白會附著在細胞上，讓病毒滑入細胞內，它與實際病毒上的刺狀蛋白非常相似。

這是關鍵，因為對蛋白質來說，形狀就是一切。這些形狀控制著各種蛋白質功能，微小變化也會影響它們的工作方式。

「若蛋白質結構更好、更穩定，它將能保存更長時間並刺激免疫系統。」

這項全額經費將持續五年，第四年將獲得額外資金。屆時Saphire希望對如何接種泛冠狀病毒疫苗有更清晰的認識。這意味著知道人們需接種多少劑量，注射間隔應該多久，疫苗是否應使用蛋白質、RNA（如輝瑞或莫德納疫苗），或其他方法刺激免疫力。

許多其他的研究人員也致力追求相同目標，包括斯克里普斯研究所（Scripps Research）也與蓋茲基金會（Gates Foundation）合作開發一種泛冠狀病毒疫苗。

團隊研究員之一，免疫學家Dennis Burton說，鑑於研究人員已在人體內發現一些抗體，因此針對SARS和新冠肺炎病毒的疫苗可能更可行。也有證據表明，之前接觸過可導致感冒的四種季節性冠狀病毒，有助於對抗新冠肺炎，這表明針對這些病毒和新型冠狀病毒的疫苗也是可行的。