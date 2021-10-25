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毒品注射場所 加州議員推合法化

編譯組／綜合報導
位在北加州的Harm Reduction Therapy Center有許多措施協助需要的毒癮者。(該中心臉書)
位在北加州的Harm Reduction Therapy Center有許多措施協助需要的毒癮者。(該中心臉書)

根據聯邦數據，去年全國有超過9萬人因藥物過量喪生。面對疫情期間，因藥物過量導致死亡的人數激增，加州議員正推動法案，要求洛杉磯等地批准，有合法人員監督下，替人們提供一個安全的毒品注射場所。

洛杉磯時報報導，此想法曾在三年前，被時任州長布朗（Jerry Brown）否決一項在舊金山嘗試此類場所的法案。

如今加州參議員韋納（Scott Wiener）和其他立法者，正推動允許舊金山、奧克蘭和洛杉磯縣市批准目前提供類似場所的SB 57法案，將設計一個由訓練有素的工作人員監督的衛生設施，人們可在那裡使用「預先獲得的藥物」與無菌用品，且可進行藥物使用障礙相關治療等。

在全球各地，包括荷蘭、德國和加拿大，合法存在數十個類似設施，這些設施被認為可預防死亡、降低愛滋病毒和其他傳染病風險，並減少諸如廢棄針頭等公共滋擾和危險。

在瑞士，研究人員發現這些設施，有助減少藥物過量致死者，也減少公共場所的毒品使用。

在美國，研究人員發現在一個未經批准的設施，五年內監督1萬多次藥物注射。那段時間有33次與鴉片類藥物相關的藥物過量服用，但這些都被訓練有素的工作人員，用藥物改變了他們。

這項加州法案引起包括加州麻醉品官員協會在內的許多團體反對，他們認為SB 57法案不是努力讓吸毒者接受治療，而是承認吸毒成癮和濫用不可改變的本質。

加州藥物政策聯盟主任Jeannette Zanipatin反駁說，「除防止藥物過量外，這些設施還可建立信任，在人們確認想尋求治療時提供支持。」

在洛杉磯市中心遊民巷（Skid Row）內，一個由洛杉磯無家可歸醫療保健中心營運的減少危害中心主任Darren Willett說，若允許該法，可在設施內設置隔間，讓人們在監督下注射毒品，然後他們在工作人員監督下，在另一個空間內與他人交流。

該中心並沒有要求人們停止吸毒，而是試圖幫助他們變得更安全。中心提供安全乾淨的針頭，同時分發納洛酮噴霧劑，可將某人從藥物過量中拉出來。

現場的醫務人員會提供諸如遏止毒癮的標準藥方丁丙諾啡（Buprenorphine）幫助人們戒毒。

根據Willett提供的數據，當該中心調查500多名吸毒者，是否會使用這種受監管的消費場所時，絕大多數人表示同意。

三年前布朗否決類似提案時，他稱這個想法是「胡蘿蔔加大棒」，並警告說，即使加州支持，也無法使這些場所免受聯邦起訴。

Harm Reduction Therapy Center提醒使用過的針頭，應確...
Harm Reduction Therapy Center提醒使用過的針頭，應確保置於安全的容器內。(該中心臉書)

加州 洛杉磯 毒品

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