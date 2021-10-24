徐明豐經營台資旅館25年 總統明星都愛住

位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（萬豪網站圖）

你知道洛杉磯 市最大的旅館 是由華人經營的嗎？為什麼美國總統在這家旅館只能住在第31層？著名的歌手暨詞曲作家蕾哈娜在這裡待了半個月在做什麼？

影音來源：記者張宏

洛市最大的旅館、位於洛市市中心的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel），已由來自台灣 的華人徐明豐（Peter Zen）經營25年；他說，旅館是每天和不同的人打交道的地方，旅館是他的家，也希望這裡成為每個人駐足，和留下美好回憶的地方。 猜猜這個大機器是做什麼用的？（記者張宏／攝影） 洛杉磯台美商會19日安排商會成員參訪商會理事徐明豐位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（記者張宏／攝影）

洛杉磯台美商會19日安排成員參訪商會理事徐明豐經營的朋那維丘旅館。徐明豐親自帶領台灣行政院政務顧問楊信和田詒鴻等貴賓、商會理事、會員及青商們參觀他的旅館。旅館毗鄰「史泰普中心」（Staple Centers）、道奇體育館和迪士尼音樂廳等地，交通便利，占地11萬平方呎，擁有5棟33層的大樓，可容納1300多名客人，為洛市最大旅館。 洛杉磯台美商會19日安排商會成員參訪商會理事徐明豐位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（記者張宏╱攝影）

當年買地僅花市價三分之一

徐明豐1995年以當時市價三分之一的價格買下這裡，他說，那時候的洛杉磯市中心沒人敢來，經過25年的經營和發展，這裡不僅成為多部電影電視的拍攝場地，還前後招待了數任美國總統，如老布希、柯林頓、歐巴馬及各界明星名流。 大家品嚐旅館鮮榨的啤酒。（記者張宏╱攝影） 位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（萬豪網站圖）

當參觀到旅館總統套房時，徐明豐分享了總統套房的機密。他說，大家以為總統套房要位於旅館最高的一層，其實不然。他們的總統套房都位於31層，當總統入住時，上下兩層和左右都不能有人，這樣才能保證總統的安全。不僅如此還會有100多名安保人員入住，旅館的安保人員也都是見過大場面，訓練有素，所以當初馬英九入住這裡時，完全不用擔心安全問題。 LAPrime餐廳。（萬豪網站圖）

好萊塢明星們也喜歡來這裡住宿和取景，不過明星入住都會有一些特殊要求，每人能寫足五頁紙，比如包括房間溫度必須控制在華氏68度、喝什麼品牌的水、要使用白玫瑰裝飾，甚至寵物用什麼沐浴乳都會要求。最近蕾哈娜來住了半個月，特別拍攝她內衣新品牌的宣傳片，時常是半夜開工，在旅館的走廊、樓梯、房間等各個地方取景，效果美輪美奐，難怪朋那維丘旅館也被稱為世界上出鏡率最高的建築物之一。

旋轉餐廳 著名美食打卡地

旅館頂樓的旋轉餐廳LA Prime也是洛杉磯數一數二的美食打卡地，不僅能欣賞無敵美景，還能品嚐極獲好評的海鮮、牛排及各式美酒。 最近蕾哈娜來住了半個月，特別拍攝她內衣新品牌的宣傳片。（視頻截圖）

旅館是徐明豐的生意，也是他的家。他說，對他來說，旅館最重要的部分是他的員工，這裡很多員工都和他一起工作幾十年，大家像家人一樣，員工幫他處理很多事情。他喜歡旅館每天和不同人打交道的特質，25年間發生很多故事。最近入住一對客人，男的對女的有暴力行為，旅館報警後讓這兩人離開旅館。結果在打掃房間時，在衣櫃裡發現了一隻法國犬，可憐的狗狗被關了三天，奄奄一息。按照規定客人如90天不來領取，旅館可自行處理。現在這隻狗狗取名「Westin」，成為旅館的吉祥物。 旅館是徐明豐的生意，也是他的家。（記者張宏╱攝影） 洛杉磯台美商會19日安排商會成員參訪位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館。（記者張宏╱攝影）

徐明豐也不忘記回饋社會，除了為台灣的年輕人提供來這裡實習的機會，旅館為洛杉磯的老人們以成本價提供9000份老人餐。他說，雖然旅館業受疫情衝擊，但旅館始終是帶給人們溫暖和快樂的地方。 最近蕾哈娜來住了半個月，特別拍攝她內衣新品牌的宣傳片。（視頻截圖）

旅館樓層缺7 沒13

此外，Westin Bonaventure旅館實際樓層是33層，但是頂層卻被稱為35層，原因是旅館沒有7層和13層。 旅館的套房。（萬豪網站圖）

南加旅館同業公會會長李德揚表示，建築師或者旅館業者可能對樓層數字有自己的考慮，一般是老外不喜歡13層，認為13不吉利，華人是不喜歡4層，因為諧音是「死」，都屬於各自文化的迷信，也有的就不在乎。