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大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

編譯組／綜合報導

久旱的南加州，終於降下甘霖。南加州部分地區23日夜間降下些雨，國家氣象局預計自24日起出現的風暴系統，25日可能替南加州帶來半吋到一吋降雨，甚至導致北加州局部地區引發洪水，內華達山脈西側也可望出現大雨。然而，這仍不足以緩解加州長期以來的乾旱。

奧克斯納國家氣象局氣象學家David Sweet說，23日在洛縣聖蓋博谷山脈，聖蓋博谷大壩（San Gabriel Dam）測得的降雨量，不足0.12吋。許多沿海地區如馬里布Leo Carrillo州立海灘都有降雨，聖蓋博谷地和洛杉磯市中心雨量更少。

然而Sweet說，預計緊接而來的風暴系統，會出現大氣河流（atmospheric river），24日中午在洛杉磯達頂峰，替洛杉磯市中心帶來半吋至一吋雨量。所謂大氣河流，是大氣中層和低層循環的集中水蒸氣流，可能導致局部地區發生洪水，道路溼滑。洛縣山區降雨量可能達1.5吋，並可能出現強陣風。

在加州出現有紀錄以來最熱的夏季，秋季的降雨令人期待，然這些條件，卻也助長漫長而活躍的野火季。

與此同時，自24日起，這條大氣河流預計給北加州帶來更大的降雨和降雪，引發民眾擔心出現危險的山洪暴發，在近期發生山火的地區出現泥石流等情況。

氣象預報員說，內華達山脈降雨量可能超過一呎，至26日（周二），海拔較高地區降雪量可能達三呎。

沙加緬度國家氣象局氣象學家Eric Kurth表示，這場風暴預計24日將在北加州帶來最大降雨，包括50號高速公路走廊沿線的卡爾多山火（Caldor Fire）地區和70號高速公路沿線的迪克西山火（Dixie Fire）等地區民眾，小心泥石流。

專家表示，野火燒傷地區因大雨出現泥石流的風險特別高，因在嚴重的火災季節和強降雨之間，幾乎沒有過度期。科學家們預計，隨著氣候變遷地球變暖，這種劇烈波動會變得更加普遍，導致更長、更熱的乾旱期和更零星、更強烈的強降雨爆發。

Kurth說，風暴系統預計24日晚些時候帶來低溫，至25日雪線將達5500呎，預計降雪將至26日止，大風可能吹倒樹枝，吹雪也將影響能見度。

加州 風暴 聖蓋博

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