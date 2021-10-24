我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

本報記者／洛杉磯報導
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）
化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

一名化名為B同學的留學生持有綠卡在洛杉磯上學，之前在疫情期間返中國待了一陣子，近期為了返校坐飛機赴洛杉磯入境，在入境過程中因不明原因遭到海關刁難，直接被送至「小黑屋」。海關不讓B同學跟任何人聯繫或接觸，甚至將他銬上手銬腳鐐，送往監管局關了數天，讓慘遭嫌犯般待遇的B同學驚慌又不知所措。

來自中國的留學生被遣返回國不稀奇，但在過程中被迫戴上手銬腳鐐關押多天，在很多人眼裡卻不是單純小事。多位移民律師表示，被銬上手銬腳鐐不代表有犯罪事實，較大的可能是與海關發生矛盾且不願配合。當事人若在中國上過有軍事背景的學校，也可能增加被戴上手銬的可能性。

據悉，B同學的朋友原本要去洛杉磯機場接他，沒想到B同學的班機抵達後，人卻音訊全無，親友們都相當擔心。B同學與朋友失聯96小時後才能聯絡上。但在傳出消息時，B同學已經被遣返回中國廈門。B同學向朋友表示，在遣返過程中，不但被銬上手銬腳鐐，送往監管局關了數天，被關期間似有24小時被燈光照著，感覺上連黑夜或是白天，被關了幾天都不曉得。他說自己什麼都沒做，卻被當成犯人，受了一肚子委屈，被關了也不知道怎麼辦。

移民律師許俊良表示，除非是當事人不配合調查或有反抗行為，例如：人家叫他乖乖坐著，當事人老是站起來說要見領導，不配合接受調查等，海關才可能將其戴上手銬腳鐐。「戴上手銬更多的是在壓制當事人的情緒穩定，而不是因為有犯罪事實」。

他說，光是因犯罪原因被戴手銬的可能性較小。當事人如若是犯了聯邦罪，海關在電腦系統上可查出，其他犯罪行為像是非法大麻活動等，除非是跨州進行違法活動，才會出現在聯邦系統中，一般案件通常都存在地方系統，聯邦系統無從查出。

「當海關強迫當事人離境，但你不配合並與海關發生矛盾，在這種狀況下，很可能被戴上手銬。」移民律師劉龍珠表示，若是當事人來自中國有軍事背景的學校，也可能增加被戴上手銬的可能性。劉龍珠解釋，近期中國留學生被關進「小黑屋」盤查，甚至被遣返的例子不少，主因是美國為預防有些中國留學生，將所學技術帶回中國大陸，用在中國軍事方面，構成對美國國防上的威脅。當然若留學生在美擁有犯罪紀錄或行為，被遣返理所當然。

由於多名中國留學生在洛杉磯國際機場入境時遭遣返，中國駐洛杉磯總領館10月8日在官網發布公告，提醒自洛杉磯出入境的中國留學生注意安全風險。公告中稱，多名留學生在洛杉磯國際機場入境時，遭美國邊檢執法人員反覆盤問來美學習目的、過往學業成績、是否曾經就業、是否受過紀律處分、是否剽竊實驗室數據等情況，有的還遭到威脅、恐嚇，甚至被限制自由長達數十小時，最終被拒絕入境遣返回國。此外，還有部分中國留學生離境回國時，遭美方執法人員盤查，被沒收個人電子設備。

不過，能夠順利入境的中國留學生，數量也很多。許俊良表示，他的客戶近期從洛杉磯入境，沒有遭遇被刁難的情況，多數都很快就能過關。

多名來自中國的留學生在洛杉磯國際機場入境時遭遣返。（本報檔案照）
多名來自中國的留學生在洛杉磯國際機場入境時遭遣返。（本報檔案照）

中國留學生 洛杉磯國際機場 遣返

上一則

大氣河流抵達 南加25日可望下雨 仍難解旱

延伸閱讀

中國毒玩具運維州遭海關扣押 CBP籲線上購物應提高警覺

中國毒玩具運維州遭海關扣押 CBP籲線上購物應提高警覺
外商入境政策 中將依新冠肺炎疫情防控形勢動態調整

外商入境政策 中將依新冠肺炎疫情防控形勢動態調整
世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待
傳多起海關扣人遣返 留學生入境洛城被盤問、行李遭竊

傳多起海關扣人遣返 留學生入境洛城被盤問、行李遭竊
移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返
控中國留學生入境遭美盤問、恐嚇 駐洛中領館：停止打壓

控中國留學生入境遭美盤問、恐嚇 駐洛中領館：停止打壓

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」