華生入境遭手拷腳鐐遣返 律師：或與關員衝突且不配合

化名為B同學的留學生在入境美國過程中因不明原因遭海關刁難，直接被送至「小黑屋」，過程中遭銬上手銬腳鐐。（本報檔案照）

一名化名為B同學的留學生持有綠卡在洛杉磯上學，之前在疫情期間返中國待了一陣子，近期為了返校坐飛機赴洛杉磯入境，在入境過程中因不明原因遭到海關刁難，直接被送至「小黑屋」。海關不讓B同學跟任何人聯繫或接觸，甚至將他銬上手銬腳鐐，送往監管局關了數天，讓慘遭嫌犯般待遇的B同學驚慌又不知所措。

來自中國的留學生被遣返 回國不稀奇，但在過程中被迫戴上手銬腳鐐關押多天，在很多人眼裡卻不是單純小事。多位移民律師表示，被銬上手銬腳鐐不代表有犯罪事實，較大的可能是與海關發生矛盾且不願配合。當事人若在中國上過有軍事背景的學校，也可能增加被戴上手銬的可能性。

據悉，B同學的朋友原本要去洛杉磯機場接他，沒想到B同學的班機抵達後，人卻音訊全無，親友們都相當擔心。B同學與朋友失聯96小時後才能聯絡上。但在傳出消息時，B同學已經被遣返回中國廈門。B同學向朋友表示，在遣返過程中，不但被銬上手銬腳鐐，送往監管局關了數天，被關期間似有24小時被燈光照著，感覺上連黑夜或是白天，被關了幾天都不曉得。他說自己什麼都沒做，卻被當成犯人，受了一肚子委屈，被關了也不知道怎麼辦。

移民律師許俊良表示，除非是當事人不配合調查或有反抗行為，例如：人家叫他乖乖坐著，當事人老是站起來說要見領導，不配合接受調查等，海關才可能將其戴上手銬腳鐐。「戴上手銬更多的是在壓制當事人的情緒穩定，而不是因為有犯罪事實」。

他說，光是因犯罪原因被戴手銬的可能性較小。當事人如若是犯了聯邦罪，海關在電腦系統上可查出，其他犯罪行為像是非法大麻活動等，除非是跨州進行違法活動，才會出現在聯邦系統中，一般案件通常都存在地方系統，聯邦系統無從查出。

「當海關強迫當事人離境，但你不配合並與海關發生矛盾，在這種狀況下，很可能被戴上手銬。」移民律師劉龍珠表示，若是當事人來自中國有軍事背景的學校，也可能增加被戴上手銬的可能性。劉龍珠解釋，近期中國留學生 被關進「小黑屋」盤查，甚至被遣返的例子不少，主因是美國為預防有些中國留學生，將所學技術帶回中國大陸，用在中國軍事方面，構成對美國國防上的威脅。當然若留學生在美擁有犯罪紀錄或行為，被遣返理所當然。

由於多名中國留學生在洛杉磯國際機場 入境時遭遣返，中國駐洛杉磯總領館10月8日在官網發布公告，提醒自洛杉磯出入境的中國留學生注意安全風險。公告中稱，多名留學生在洛杉磯國際機場入境時，遭美國邊檢執法人員反覆盤問來美學習目的、過往學業成績、是否曾經就業、是否受過紀律處分、是否剽竊實驗室數據等情況，有的還遭到威脅、恐嚇，甚至被限制自由長達數十小時，最終被拒絕入境遣返回國。此外，還有部分中國留學生離境回國時，遭美方執法人員盤查，被沒收個人電子設備。

不過，能夠順利入境的中國留學生，數量也很多。許俊良表示，他的客戶近期從洛杉磯入境，沒有遭遇被刁難的情況，多數都很快就能過關。