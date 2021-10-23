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聯邦核准加強針 數百萬加州人受惠

編譯組／綜合報導
數百萬名加州人可望接種加強針。（Getty images）
數百萬名加州人可望接種加強針。（Getty images）

聯邦疾管中心（CDC）與食藥局（FDA）相繼核准Moderna與J&J新冠疫苗的加強針，並開放混打（mix and match），加州數以百萬計的高風險者將可獲得施打第二或第三劑疫苗的機會。

因為疫苗儲備足夠，因此就算這些人都要施打加強針也不必擔心，只要完成預約都能打得到，加州州長紐森也在22日呼籲，能夠接種加強針的都該接種，這才能在將要來到的冬季保護自己與親友。

同時，雖然勸說完全未接種者施打疫苗仍是政府努力目標之一，但是鼓勵加強針一樣可以增加群體抵抗力，因為高風險群的染病機會將隨著加強針而降得更低。

隨著冬季即將到來，公衛專家顯得更為憂心，因為天氣變冷後，越來越多活動會移到室內舉行。但在聯邦先核准Pfizer-BioNTech的加強針後，又同意Moderna與J&J的加強針，雖然加州一般都會等到美西科學安全審查工作小組（Western States Scientific Safety Review Workgroup）也批准後才會正式施打，但這個由加州、內華達、奧勒岡與華盛頓州組成的小組，應該也會快速批核。

不過，想要施打加強針的民眾可得留心，因為初期只限特定族群可以接種，而且必須在完全接種後的一定時間後才能接種。

Pfizer-BioNTech與Moderna的第三劑必須在完全接種後的六個月後才能施打，J&J疫苗的加強針則需要等第一劑滿兩個月後才能接種。65歲以上的長者、長照機構的住民，65歲以下患有慢性病者都可施打，18歲至64歲因為工作或住所導致染病風險更高者也可接種。

此外，在混打部分，J&J的加強針可換成Moderna，Moderna的強針也可換成J&J。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky） 強調，「加強針的建議正代表了我們對保護每個人免於新冠侵害的承諾」，「而且三種疫苗在美國都已普遍施打，至少400萬劑以上，安全無虞又能增強保護力」。

雖然加州民眾已有62%完全接種，但是公衛官員仍然擔心免疫力降低，特別是冬季長假即將來臨，可能讓破防案例增加不少。洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）就說，「我們得最好萬全準備，避免冬季高峰再現，而且病例確實因為活動移到室內而增加」。

疫苗 加州 工作

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