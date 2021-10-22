加州婦不戴口罩硬闖 法官：干擾營業 社區服務40小時

一名婦人因拒絕戴口罩進入柯斯塔梅沙市Mother's Market後，遭判社區服務和罰款。(Mother's Market網頁)

南加57歲的女子史密斯(Marianne Campbell Smith )2020年8月15日遭到逮捕，原因是她進入柯斯塔梅沙市（Costa Mesa）的Mother's Market後，不但拒絕配戴口罩 ，還辱罵店員與其他顧客。堅持不肯認罪的她，20日由陪審團認定觸犯擅自闖入、干擾營業等罪，橙縣 高等法官John Zitny因此判處40小時社區服務，一年的非正式緩刑，併科200元罰金。

Mother's Market附近當時正在舉行反口罩抗議，史密斯與其他兩名女子堅持不戴口罩進店，但她是唯一一個不願離開，審判過程又不願認罪的被告。另一名女子在警察 到場前就自行離開，第二名女子則與史密斯一起被捕，但卻已接受認罪協商，同意捐款給新冠紓困基金。

史密斯是唯一抗辯到底的人，堅稱她因為健康因素不能戴口罩，而且只是要入店買些吃的、並非鬧事。她在宣判後說，正義沒有得到伸張，但她願意接受。但其律師Frederick Fascenelli仍然堅稱，法條引用有誤，整起案件充滿政治味，以擅闖民地構陷當事人入罪，只因為司法部門不願意對抗行政部門。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）則在聲明中強調，這起案件的關鍵確實就在未經許可擅闖民地，被告試圖引導成口罩與自由的爭議，但是本案是基於保障私人店家，與願意配合防疫規定的雇員。但是史密斯不僅強行進入店家，還向其他願意帶口罩的年長顧客咆哮，指稱他們是政府陰謀的同路人。橙縣紀事報報導，橙縣對於口罩令向來持勸說態度，本案只是少數警察動手逮人，還鬧上法庭的案件。