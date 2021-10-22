我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口真心話？連說兩個YES「美國必保衛台灣」

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

加州一家三口徒步旅行失聯 疑高温脱水奪命

記者李雪╱綜合報導
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）
加州一家三口因高温脱水死亡。（亲友ROSANNA HEASLETT图片）

加州一家三口早先在塞拉國家森林(Sierra National Forest)徒步旅行離奇失聯，8月17日全家連人帶狗被發現陳屍於距優勝美地國家公園不遠的惡魔峽谷(Devil Gulch)附近，但調查人員一直查不出這家人的確切死因。但21日當局宣布這家人或死於體溫過高和可能的脫水。

這家人包括亞裔太太Ellen Chung及先生John Gerrish，還有一歲女兒Miju早先失聯，8月17日被發現時，三人及寵物狗都已死亡。兩個月來未確定其死因，由於死者是一整家人，還有寵物也死了，這種案件很不尋常，情況詭異也令親友相當不安。該地有多個礦井，而且當地檢測到高濃度的有毒藻類，林務局當時還將發現屍體地區長達28哩的小徑和休憩區關閉。

但當局21日忽然宣布這家人或死於體溫過高和可能的脫水。馬里波薩縣警長Jeremy Briese說，這家人當時在魔鬼峽谷徒步旅行，但這條小路很陡峭，氣溫比徒步旅行者預期的要高，除非是非常熟悉本地的徒步者。Briese說，45 歲的John Gerrish在他手機上的一個應用程序上繪製了海特灣小徑的地圖，但該程序沒有顯示小徑的海拔高度。

加州一家三口因高温脱水死亡。（Ellen Chung的instagram）
加州一家三口因高温脱水死亡。（Ellen Chung的instagram）

一名目擊者告訴調查人員，他們在8月15日上午8點左右看到這家人的卡車開往小徑。當時海拔約3800呎，氣溫為75度。這家人沿著小徑走了大約2.2哩，到達海拔約1900呎的地方，而那裡的溫度從92度躍升至99度。而再走遠一些後，該地區的溫度躍升到100多度，而且完全暴露在陽光下。警長解釋，因為弗格森大火在2018年燒毀了該地區的樹木覆蓋物。他們在此地走了大約兩哩，最終遺體在距離他們的車輛約 1.5哩的地方被發現。

Briese警長說，他們一歲的孩子、30歲的Ellen Chung死於體溫過高和可能的脫水。體溫過高是指人體產生的熱量多於釋放的熱量，身體一些機能開始停止。他補充說，與高溫有關的疾病需要時間進行調查並且難以確定。寵物狗的死因尚未確定，但官方表示它的死很可能與高溫有關。

當局表示，他們攜帶了一個85盎司的水容器，找到時是空的，他們也沒有帶其他水。警方還調查收集了該地區的水樣，水中有發現毒素，但調查人員認為這家人沒有攝入這些有毒的水。

據LinkedIn個人資料和鄰居朋友說法，這對夫婦熱愛戶外活動，30歲的韓裔太太鍾艾倫(Ellen Chung)是家庭治療碩士研究生，曾任瑜伽老師；丈夫格里許(John Gerrish)生於英國，曾在谷歌和Snapchat擔任軟體工程師；他們去過喜馬拉雅山背包旅行、騎駱駝穿越戈壁沙漠、參加過火人祭，還在社群媒體創建出兩人名字結合探險字眼的獨特標籤#jellonadventures。

這對夫婦是從舊金山遷居到馬里波薩(Mariposa)，新冠疫情期間生下小女兒Miju；這次全家帶著名叫Oski的澳大利亞秋田犬一起旅行。死者一位親友16日深夜報警，稱三人失聯。警方搜救人員在塞拉國家森林門口附近找到受害者生前駕駛的車輛，並一直追尋到Hites Cove。

高溫 社群媒體 韓裔

上一則

北加千年穿洞樹成搖錢樹 日逾500車付費穿越考驗技術

下一則

加州婦不戴口罩硬闖 法官：干擾營業 社區服務40小時

延伸閱讀

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水

加州1家3口離奇陳屍森林 警查出死因：高溫脫水
節水成效不佳 加州進入「乾旱緊急狀態」

節水成效不佳 加州進入「乾旱緊急狀態」
休士頓 加州人遷居德州首選

休士頓 加州人遷居德州首選
加州住房危機 引發環保與發展角力

加州住房危機 引發環保與發展角力
加州檢察長宣布CAMP成果：搜繳120萬株非法大麻

加州檢察長宣布CAMP成果：搜繳120萬株非法大麻
PG&E北加公共安全停電 灣區有3縣

PG&E北加公共安全停電 灣區有3縣

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55

超人氣

更多 >
中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓
佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體
FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞

FDA批准莫德納、嬌生補強針 完全接種者可混打輝瑞
奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁

奶奶的電子鍋煮飯飄燒肉味？拆解驚見「整個家族」超噁
瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造

瀋陽爆炸案增至3死33傷 被曝剛完成天然氣管道改造