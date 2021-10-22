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洛縣室內脫口罩 費若：還不是時候

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛縣衛生局局長費若強調，民眾若想快速降緩疫情，注射疫苗保護自己及他人是最快的辦法。（本報檔案照）
洛縣衛生局局長費若強調，民眾若想快速降緩疫情，注射疫苗保護自己及他人是最快的辦法。（本報檔案照）

洛杉磯縣疫情趨緩，不少居民都想知道，到底何時可以在室內摘下口罩。洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）21日表示，洛縣社區仍有病毒在蔓延，太早解除口罩等防疫令，可能增加冬季疫情激增風險。

根據洛縣衛生局公布的過去幾周數據顯示，每日新增確診數平均降了18%、每日新增染疫住院數平均也降了14%。在疫情剛爆發時，只要染疫就住院的機率在15%至30%，但現在盤旋在5%至6%，費若認為，這都得歸功於民眾注射疫苗，及篩檢新冠肺炎普及化。現在多數染疫的病人症狀都在輕微至中度，尤其是那些已打疫苗的人。

費若對很多人都在問洛縣何時可摘下口罩的疑問表示，現在還不是時候，原因有很多，但主要原因有二：第一、新冠病毒仍在全美及洛縣傳播，病毒很容易傳染給他人，尤其是對未接種疫苗者、或是在擁擠的地方更是容易。第二、冬季將到來，病毒在冬天更活躍，為了未雨綢繆，不加重疫情，尤其需要記取去年冬季教訓，今年才不會重蹈覆轍。注射疫苗仍會傳播病毒，戴口罩能再增加一層保護，避免你我染疫。有鑑於以上兩大原因，目前洛縣尚不考慮解除室內口罩令。

「這項命令不會一直存在，只要看到疫情更加好轉，我們便會考慮解除。」費若強調，民眾若想快速降緩疫情，注射疫苗是保護自己及他人最快的辦法。截至21日，洛縣已有79%的12以上居民接種了至少第一劑疫苗，71%已完全接種疫苗。針對五至11歲者施打的輝瑞疫苗，最快很可能在11月初被聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准。

洛縣21日新增1167確診、598人染疫住院、27人死亡。21日新增確診率為0.88%，疫情比前幾月趨緩不少。

洛杉磯縣疫情趨緩，不少居民都想知道，到底什麼時候可以在室內摘下口罩。（Getty...
洛杉磯縣疫情趨緩，不少居民都想知道，到底什麼時候可以在室內摘下口罩。（Getty Images)

疫苗 疫情 洛縣

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