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樂當銀髮族／什麼是居家支持服務？

記者楊青
符合條件的老年人、盲人和殘疾人，需要看護工陪伴，可申請居家支持服務。（本報檔案照）
符合條件的老年人、盲人和殘疾人，需要看護工陪伴，可申請居家支持服務。（本報檔案照）

居家支持服務(IHSS)，是加州行之多年、為符合條件的老年人、盲人和殘疾人提供居家幫助而量身定製的一項福利計畫，作為包括療養院或寄宿養老等離家護理（out-of-home care）的替代方案。該計畫的目的是讓沒有特殊醫療照顧的年長者能夠安全地留在自己的家中生活，延長年長者健康周期，減少政府在老年醫療和救治上開支。統計到2021年，加州居家支持服務人員超過52萬人，接受照顧的年長者超過60萬500人。

居家支持服務的受益者必須年滿65歲、殘障或失明；殘疾兒童也可能有資格獲得IHSS。可通過IHSS授權的服務項目，包括居家掃除、膳食準備、洗衣、雜貨店購物、個人護理服務（如腸道和膀胱護理、洗浴、美容和輔助醫療服務）、醫療預約陪同以及對精神障礙患者提供保護性看護等。

所有IHSS申請和接受者須符合相關資格標準：必須實際住在美國；必須是加州居民；必須獲得加州醫療保險Medi-Cal資格認定；必須住在家裡或自己選擇的住所（急症護理醫院、長期護理機構和獲得許可的社區護理機構不被視為「自己的家」）；必須提交完整的醫療保健證明表。

申請人提出申請後，縣社會工作者將前往家中和申請人面談，以確定是否符合資格和需要，社工人員將根據申請人的安全生活能力，評估所需要的服務類型以及時間。如果申請獲得批准，申請人必須聘請某人（可以是合適的家人或其他居家支持服務人員）來執行授權服務。服務的受益人有權僱用、培訓、監督和解僱服務執行者。

2021年，加州IHSS服務人員時薪為18元。

加州 醫療保險 美國

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